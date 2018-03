CLUBNIEUWS. Oostende-spelers “niet intelligent genoeg”, Camacho ontbreekt in Beveren

De reguliere competitie zit erop, behalve voor bekerfinalisten Genk en Standard breekt er nu een kalme periode van twee weken aan. Terwijl de ene ploeg nog eens terugblikt, rust de andere uit met het oog op wat nog moet komen. En dan zijn er nog de geblesseerden die hun wonden likken. Uw clubnieuws van de dag.

KV OOSTENDE. Custovic: “Spelers waren niet intelligent genoeg”

Voor KV Oostende speelde het resultaat van de match tegen Standard geen rol meer, maar toch zat men bij KVO met een zuur gevoel. Het gaf een 2-0-voorsprong uit handen. “Ik vind toch dat we het een beetje weggegeven hebben”, aldus Custovic. “We kenden wat geluk voor de rust. Na de rust heeft Standard alles op de aanval gezet en dat loonde. Wat mij wel stoorde, is dat mijn spelers het niet slim speelden. We zullen de beelden analyseren, maar we stonden niet altijd goed opgesteld.”(jve)

AA GENT. Yaremchuk ziet internationaal debuut aan zijn neus voorbijgaan

Scanonderzoek wees uit dat Roman Yaremchuk zondag een fikse spierverrekking opliep in Genk. De spits zal door deze hamstringblessure drie à vier weken out zijn waardoor de start van Play-off 1 mogelijks in het gedrang komt. Hierdoor ziet Yaremchuk ook de kans op een debuut bij het nationale elftal van Oekraïne, tijdens de oefeninterland tegen Japan die doorgaat in Luik, aan zijn neus voorbijgaan.(ssg)

STANDARD. Vanheusden traint met de bal

De Rouches genoten gisteren van een vrije dag. Vandaag wordt de training hervat. Zinho Vanheusden (kruisband) heeft ondertussen al een paar keer met de bal getraind. Het debuut van de Inter-huurling is echter nog niet voor meteen. Zowel Standard als de 18-jarige Hasselaar neemt geen risico’s. Hij zal over twee à drie weken mogelijk wel zijn eerst minuten krijgen bij de beloften.(bfa)

STVV. De Roeck aanvaardt schorsing niet

STVV-coach Jonas De Roeck werd zondag na de rust door ref Lambrechts naar de tribune gestuurd, omdat hij uit frustratie een flesje water op de grond had gesmeten. Het bondsparket stelde gisteren één speeldag schorsing voor. Maar De Roeck legt zich daar niet bij neer. Hij zal zich vandaag verdedigen voor de geschillencommissie. De Roeck sprak na de wedstrijd al zijn onvrede uit. De niet gefloten penaltyfout van Vermeer op Akpom zat hem hoog. De Roeck gaf ook aan dat de hele staf van Club bij betwiste fases ongestraft rechtveerde tot op het veld zonder terechtwijzing door Lambrechts.(rco)

ANTWERP. Optie in contract Owusu wordt gelicht

Antwerp gaat de optie in het contract van William Owusu lichten. De spits is in juni einde contract, maar de club kan voor 31 maart nog een optie lichten om hem een seizoen extra aan zich te binden. Owusu speelt al sinds de zomer van 2014 – met een uitleenbeurt van een half jaar bij Roeselare ertussen – bij Antwerp. De spelers hebben nu vrij tot donderdag. Vrijdag vertrekken ze op stage naar het Spaanse Roldan. Daar spelen ze zondag een oefenduel tegen Newcastle. Om iedereen speelgelegenheid te kunnen geven, wordt de wedstrijd gespeeld in drie periodes van 45 minuten.(gegy)

KV KORTRIJK. Vier dagen rust voor de spelers

KV Kortrijk greep zondag nipt naast Play-off 1. Van coach De Boeck krijgen ze nu vier dagen rust vooraleer ze weer op training verwacht worden. Veel Kerels maakten van de rust gebruik om snel even andere oorden op te zoeken. Zo zit Kaminski in Tenerife. De keeper speelde drie wedstrijden met een inspuiting.KV Kortrijk kent het speelschema van de play-offs en opent thuis met een wedstrijd tegen Waasland-Beveren op zaterdag 31 maart. De derby’s tegen Zulte Waregem staan op 20 april en 5 mei gepland. Maar vooraleer het zo ver is, zijn er dus nog drie weken voorbereiding.(gco)

LOKEREN. Internationale verplichting voor Skulason

Lokeren-linksachter Ari Skulason werd door de bondscoach van IJsland opgeroepen voor de twee vriendschappelijke wedstrijden ter voorbereiding van het WK 2018 in Rusland. IJsland speelt eerst tegen Mexico (26 maart), nadien tegen Peru (28 maart). Volgende week verlaat Skulason Lokeren en vervoegt hij zijn landgenoten.(whb)

ZULTE WAREGEM. Vandaag teambuilding, vanaf woensdag even vakantie

Bij Zulte Waregem trainde Johan Bjørdal gisteren niet mee. De centrale verdediger liep op Lokeren een hersenschudding op. Vandaag staat er nog een teambuildingsactiviteit op het programma. Coach Francky Dury neemt zijn manschappen mee naar het Kluisbos waar een tocht met de mountainbike wordt gereden. Woensdagvoormiddag wordt er dan nog getraind. Vanaf ’s middags zijn de spelers vrij en genieten ze van vakantie tot en met zondag 18 maart. Maandag start de voorbereiding richting Play-off 2.(jcs)

WAASLAND-BEVEREN. Camacho ontbreekt, Boljevic en Thelin opgeroepen

Daags na de match tegen KV Mechelen werkten de spelers een recuperatietraining af. Camacho, die met een transfer naar het Canadese Montréal Impact in het hoofd zit, ontbrak. Van een akkoord tussen beide clubs is nog geen sprake. Woensdag en donderdag zijn er voor alle spelers medische testen. De overige dagen van de week krijgen ze vrijaf. Boljevic werd voor het eerst opgeroepen voor de nationale A-ploeg van Montenegro. Thelin zit in de voorselectie voor de Zweedse ploeg.(whb)