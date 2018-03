Onvolmaakt, maar perfect. Hoe Tine en Tim kleine afwijkingen in hun kledinglijn verwerken als eerbetoon aan hun zoontje met Down

Knokke-Heist -

Hij is nog maar drie, maar toch is kleine Charles (3) dé ster van de nieuwe kledinglijn From Paris. Ontworpen door zijn ouders Tine en Tim hebben de truitjes en shirts kleine, subtiele afwijkingen in de details. Productiefouten zijn het niet: de peuter heeft het downsyndroom en zijn ouders hebben de kledinglijn ontworpen naar het beeld van hun zoontje. “Met zijn onvolmaaktheden is hij helemaal perfect, en dat willen we hem meegeven.”