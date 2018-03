Republikeinen besluiten: “Geen collusie” tussen campagneteam van Trump en Rusland

De inlichtingencommissie, gedomineerd door Republikeinen, presenteerde maandag in een persbericht zijn belangrijkste conclusies van het onderzoek naar Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Maar het zijn enkel de Republikeinse leden van de commissie die het ontwerp van het rapport met de conclusies hebben ondertekend.

De Republikeinen beweren ook dat ze geen bewijzen vonden van een voorkeur van Vladimir Poetin voor Trump in 2016 - in tegenstelling tot wat de inlichtingendiensten concludeerden.

Trump postte het nieuws – volledig in hoofdletters – op Twitter:

THE HOUSE INTELLIGENCE COMMITTEE HAS, AFTER A 14 MONTH LONG IN-DEPTH INVESTIGATION, FOUND NO EVIDENCE OF COLLUSION OR COORDINATION BETWEEN THE TRUMP CAMPAIGN AND RUSSIA TO INFLUENCE THE 2016 PRESIDENTIAL ELECTION.