Engelse kranten smullen van uithaal José Mourinho naar “slechtste coach ooit in de Premier League”

Daag José Mourinho niet uit of je krijgt de boemerang terug in je gezicht. Die wijze les heeft Frank de Boer deze week geleerd. De Nederlander had kritiek geuit op de Portugees, maar die reageerde met een ferme uithaal.

De Boer was zaterdag te gast als analist bij BT Sport, dat Premier League-wedstrijden uitzendt in Engeland. Manchester United won die dag met 2-1 van Liverpool dankzij twee doelpunten van Marcus Rashford, maar de Nederlander vond het toch nodig om kritiek te geven.

“Het is jammer dat Rashford Mourinho als trainer heeft”, aldus De Boer. “Hij is een Engelse speler en je wil hem minuten zien maken, waardoor hij fouten kan maken. Maar Mourinho is zo niet, hij wil resultaten. Als Rashford een of twee minder goede wedstrijden speelt, haalt hij hem er weer uit. Marcus is zeer jong en heeft wedstrijden nodig. Hij is zo getalenteerd dat je hem elke week aan het werk wil zien.”

Foto: Photo News

“Slechtste trainer ooit”

Die opmerking schoot in het verkeerde keelgat bij Mourinho, die reageerde op de persconferentie voor de Champions League-wedstrijd tegen Sevilla. “Ik heb iets gelezen”, begon de Portugees. “Een quote van de slechtste trainer in de geschiedenis van de Premier League. Frank de Boer. Hij zei dat het niet goed is dat Rashford een coach heeft als ik omdat winnen het belangrijkste is voor mij.”

“Wel, als hij gecoacht zou worden door De Boer… Dan zou hij elke wedstrijd verliezen want dat is wat hij deed. Ik probeer het beste te geven aan die jongen. Ik moet eerlijk zijn en alle krediet geven aan de mensen van de jeugdopleiding die hem hebben gevormd. En aan Louis van Gaal, die hem zijn eerste minuten gaf. Als je de cijfers bekijkt en hoeveel wedstrijden hij onder mij gespeeld heeft, dan staat Rashford waarschijnlijk in de top vijf voor de voorbije twee seizoenen.”

Ter info: De Boer stond begin dit seizoen amper vijf wedstrijden aan het roer bij het Crystal Palace van Christian Benteke. Hij verloor vier keer in de competitie zonder een goal te maken. In de beker won hij wel met 2-1 van tweedeklasser Ipswich Town.

Britse pers smult

De uithaal van Mourinho was uiteraard voorpaginanieuws in Engeland. Enkele kranten pakten zelfs uit met een inventieve kop. Een overzicht: