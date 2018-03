Winkeliers mogen bewakingsbeelden voortaan op groot scherm tonen, en andere opvallende maatregelen van nieuwe camerawet

Winkeliers die dat willen, mogen voortaan beeldschermen in hun winkel plaatsen waarop bewakingsbeelden worden afgespeeld. Dat kadert in een nieuwe ‘camerawet’ van Binnenlandminister Jan Jambon (N-VA). En de wet heeft nog een aantal andere opvallende maatregelen.

De camerawet van Jambon, die over anderhalve maand ingaat, bevat het gebruik van alle mogelijke bewakingscamera’s. Het gaat dan bijvoorbeeld om bewakingscamera’s in winkels, maar ook camera’s die privé worden gebruikt of door de politie. Zo moeten bedrijven en burgers voortaan beveiligingscamera’s niet meer melden bij de Privacycommissie. Wél moet dat doorgegeven worden aan de lokale politie. Op die manier komt er een soort van centraal register van alle beveiligingscamera’s in ons land.

Meer inzetten bij rellen

De politie mag trouwens volgens de wet bij interventies gebruikmaken van onder andere bodycams en drones, terwijl dat vroeger enkel kon in specifieke omstandigheden of onder bepaalde voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde nu is dat de agenten de camera’s zichtbaar moeten dragen en dat ze moeten waarschuwen wanneer de camera’s worden aangezet. Daar zijn wel uitzonderingen op mogelijk, bij een onderzoek naar radicalisering en zwaar banditisme. Alle beelden worden een jaar lang bijgehouden. Jambon hoopt dat de politie dergelijke camera’s dan vaker zal inzetten tijdens rellen, zoals die er in november waren in Brussel. Relschoppers kunnen via die beelden dan sneller geïdentificeerd worden. Volgens de minister moet het een evidentie worden om dergelijke camera’s daarvoor in te zetten. Aanvullend zal het voor de politie ook veel sneller duidelijk moeten worden welke camera’s er zich in de buurt bevinden. Jambon verwijst op Radio 1 daarvoor naar de aanslag in Zaventem. “We hebben het pad van de derde dader kunnen reconstrueren, dankzij onder andere privécamera’s. Dus het is belangrijk te weten welke camera’s voorhanden zijn en hoe die aangewend kunnen worden.”

Live beelden in winkels

Nog in de nieuwe camerawet: winkeliers zullen live camerabeelden mogen tonen op beeldschermen in hun winkel. Bedoeling is dat dit mogelijke winkeldieven kan afschrikken. “We weten dat dit heel afschrikkend is tegen mensen die diefstallen willen plegen, maar ook bijvoorbeeld aan elke shampoo willen ruiken, en dat is ook iets wat we niet willen. In de winkel zal altijd een verwittiging aangebracht worden dat u gefilmd wordt”, zegt Jambon nog op Radio 1.

Maar dat wil niet zeggen dat die beelden dan zomaar op het internet mogen worden gegooid, al pleiten winkeliers daar wel voor, onder andere om dieven sneller te kunnen identificeren. “Maar dat kan en mag dus niet”, zegt Jambon.

Privacy?

De nieuwe camerawet houdt dan ook rekening met de nieuwe Europese privacywetgeving. De minister verzekert ons dan ook dat we ons geen zorgen moeten maken. “Het advies van de Privacycommissie werd bij het opmaken van de wet ook minutieus opgevolgd. Alles wordt gereglementeerd en beperkt bijgehouden. Zij die ervoor opteren om camera’s niet te gebruiken in de bestrijding van criminaliteit, ik denk dat die in de 19de eeuw leven.”