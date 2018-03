Deze dove kat bepaalt het lot van de Rode Duivels op het WK in Rusland

Achilles, een dove, witte kater, is aangesteld als het officiële orakel van wereldkampioenschap voetbal in Rusland. De harige bewoner van het museum de Hermitage in Sint-Petersburg zal de winnaars van de wedstrijden voorspellen, iets waar Achilles zeer bedreven in is.

Na Paul de octopus op het WK in Zuid-Afrika in 2010, is het deze zomer de beurt aan Achilles de kat om u op voorhand al de winnaars van de voetbalwedstrijden op het WK in Rusland aan te wijzen. Achilles is niet de eerste, de beste. Hij beschikt over de juiste eigenschappen voor de zware taak, stelt Mary Khaltunen, woordvoerster van de Hermitage - de woning van Achilles. “Hij heeft aangetoond keuzes te kunnen maken en analyses uit te kunnen voeren”, zei ze tegen persbureau TASS. Bovendien is Achilles doof geboren en dus wordt hij niet snel afgeleid.

Bewezen orakel

Daarnaast heeft de witte kater eerder aangetoond over bovennatuurlijke gaven te beschikken: Achilles was namelijk ook het orakel van de Confederations Cup in Rusland vorig jaar. Toen wist hij drie van de vier wedstrijden goed te voorspellen, waaronder de finale.

Achilles bepaalt de winnaars door te kiezen uit twee bakjes eten, ieder met een vlag van de spelende landen. Tijdens een speciale persconferentie zal hij een officiële fankaart krijgen. Een uniek moment, omdat Achilles het enige dier ter wereld zal zijn die zo’n document bezit.

Hermitage

Achilles is één van de circa 70 katten in de Hermitage in Sint-Petersburg. In de 18de eeuw liet de Russische keizerin Elizabeth katten naar het museum brengen om ratten te vangen. Sindsdien hebben er altijd katten in de Hermitage gewoond.