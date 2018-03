Kompany kent wedstrijd waarin Man City kampioen wil spelen: “Kans die je maar één keer in je leven krijgt”

Er was maandagavond alweer niets aan te doen: Manchester City boekte op het veld van Stoke City een makkelijke 0-2 overwinning en heeft opnieuw zestien punten voorsprong in de Premier League. De vijfde titel uit de clubgeschiedenis komt dus dichterbij en Vincent Kompany kent intussen de wedstrijd waarin het moet gebeuren.

De Rode Duivel stond maandag de volle 90 minuten tussen de lijnen bij de Citizens, net als zijn landgenoot Kevin De Bruyne. Kompany kwam nauwelijks in de problemen tegen staartploeg Stoke, dat in vieze papieren zit met nog acht wedstrijden te spelen in Engeland.

Man City kijkt enkel nog uit naar de titelviering. Met een voorsprong van zestien punten en nog slechts 24 punten te verdelen, is die Engelse titel zo goed als binnen. De Citizens spelen pas terug na de interlandbreak, uit bij Everton. Op 7 april ontvangen ze in het Etihad Stadium stadsrivaal en eerste achtervolger Manchester United.

“Ik denk dat iedereen aan de blauwe kant van Manchester weet dat dit een kans is die je maar één keer in je leven krijgt”, zei Kompany na de partij in Stoke. “We hebben nog één wedstrijd te gaan voor die tegen United en die zal al moeilijk genoeg zijn. Daarna zullen we wel zien, het zal ons alvast niet cadeau gedaan worden. Het is wel de tijd van het jaar waarbij je voelt dat elke overwinning je dichter bij je doel brengt. We willen ons niveau vasthouden tot het einde van dit seizoen en hopelijk volgend seizoen.”

“We kijken namelijk naar de lange termijn en daarom blijven we zo gemotiveerd”, aldus Kompany.