VN geeft Facebook de schuld voor verspreiden van haat tegenover Rohingya: “Facebook is veranderd in een beest”

Facebook heeft een belangrijke rol gespeeld in het verspreiden van haat tegenover de Rohingya-bevolking in Myanmar. Dat zeggen experts van de Verenigde Naties.

De Rohinga-bevolking wordt in Myanmar al maanden vervolgd en vermoord. Al meer dan 650.000 Rohingya zijn het land intussen ontvlucht. Een hoge official van de VN zei vorige week nog dat hij sterke vermoedens heeft dat er een genocide aan de gang is in Myanmar.

Darusman Foto: AFP

Daarin spelen ook sociale media een rol, zeggen experts van de VN nu. Marzuka Darusman van de Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar van de VN heeft het zelfs over een ‘bepalende rol van sociale media’.

“Sociale media hebben inhoudelijk bijgedragen aan het niveau van bitterheid, onenigheid en het conflict op zich. Haatdragende taal is daar zeker een onderdeel van. En wat Myanmar betreft, gaat het over Facebook als we het over sociale media hebben.”

Yanghee Lee Foto: AFP

De regering van Myanmar gebruikt Facebook ook om informatie te verspreiden naar het publiek. “Alles wordt via Facebook gedaan in Myanmar”, zegt VN-onderzoeker Yanghee Lee. “Het werd gebruikt om publieke boodschappen over te brengen, maar we weten dat ultra-nationalistische boeddhisten hun eigen Facebook hebben en dat ze daar heel veel haat en geweld zaaien tegen de Rohingya en andere etnische minderheden. Ik ben bang dat Facebook nu een beest is geworden, niet waarvoor het oorspronkelijk bedoeld was.”

Facebook zelf heeft nog niet gereageerd op de kritiek. In het verleden heeft het bedrijf wel al gezegd dat het werk maakt van het verwijderen van haatdragende boodschappen tegenover de Rohingya in Myanmar en dat het mensen die dergelijke zaken consequent verspreiden, bant.

De Rohingya, een moslimvolk dat vooral in de Rakhine State in Myanmar woont, hebben al tientallen jaren te maken met geweld en onderdrukking in het overwegend Boeddhistische Myanmar. Zo mogen ze officieel geen burger worden van het land en krijgen ze geen toegang tot de gezondheidszorg of tot de scholen. Al meer dan 120.000 Rohingya zitten sinds 2012 vast in een soort van concentratiekampen.

Eind 2016 laaide dat geweld opnieuw ernstig op na een incident aan een grenspost. Sindsdien heeft het leger van Myanmar een offensief ingezet en wordt er opnieuw zwaar geweld gebruikt tegen het volk. Nadat militante Rohingya in de zomer van 2017 als reactie op de vervolgingen een politiepost hadden aangevallen, werd het geweld tegen de moslimminderheid opgevoerd. Honderden dorpen werden intussen platgebrand. Er is ook sprake van systematische verkrachtingen, mishandelingen en executies. Volgens de VN is er sprake van etnische zuiveringen. Ook het woord ‘genocide’ werd al een aantal keer in de mond genomen. De aanvallen op Rohingya zijn systematisch en gecoördineerd, zo bleek eerder ook al uit een rapport van de VN. Al meer dan 650.000 Rohingya zijn intussen op de vlucht. Artsen Zonder Grenzen meldde eind 2017 nog dat er intussen al meer dan 6.700 moslims werden vermoord. De VN bestempelde de situatie in Myanmar en buurland Bangladesh intussen al als de ‘snelst groeiende humanitaire crisis ter wereld’.