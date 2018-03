Aantal installaties van zonnepanelen opnieuw boven de 40.000: “De burgers zijn fantastisch bezig”

Brussel - Vorig jaar, in 2017, zijn in Vlaanderen 41.296 zonnepanelen geïnstalleerd. Dat is een pak meer dan de 26.832 in 2016, maar vooral een spectaculaire toename in vergelijking met vijf jaar geleden, want in 2013 was het aantal nieuwe installaties verschrompeld tot 4.632. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld).

“Hoewel de prijs van zonnepanelen niet meer fors gedaald is de laatste jaren en er geen steun meer is via groenestroomcertificaten, zien we een duidelijke heropleving”, zegt Bart Tommelein (Open Vld). “In 2017 halen we voor het eerst weer een piek van meer dan 40.000 installaties. Voor dergelijke cijfers moeten we tot in 2012 teruggaan. De burgers zijn dus echt fantastisch bezig.”