“FAVV stuurde in oktober 2016 meteen iemand naar Kosovo na berichten over fraude met vlees”

Brussel - Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft in oktober 2016 meteen iemand ter plaatse gestuurd, toen het door Kosovo op de hoogte gebracht was van fraude met etiketten. Dat meldt een woordvoerster van het agentschap dinsdagochtend in een reactie op berichtgeving van Het Laatste Nieuws, dat het in Kosovo aangetroffen vlees twaalf jaar oud was. Wat het FAVV ter plaatse vastgesteld heeft, zal opgenomen worden in het dossier dat donderdag aan de minister overgemaakt wordt, aldus de woordvoerster.

“Op 19 september 2016 kwam in Kosovo een vrachtwagen aan met vlees van Veviba uit Bastenaken. Het merendeel van de etiketten was kapotgescheurd. Op de restjes die nog zichtbaar waren, bleek dat het vlees dateerde uit 2004. Uit de etiketten bleek ook dat een deel van het vlees afkomstig was uit de slachthuizen van Izegem en Harelbeke. Het was herverpakt in dozen met het merknummer van Veviba”, staat in het gerechtelijk verslag dat Het Laatste Nieuws kon inkijken.

FAVV-topman Herman Diricks was maandag kop van Jut tijdens het Kamerdebat over het schandaal bij vleesbedrijf Veviba uit Bastenaken. Hij steunde niettemin de audit en het rapport die minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) over het Voedselagentschap heeft gevraagd. Ducarme wil tegen donderdag alle verslagen van de controles die het FAVV uitvoerde bij Veviba.

Bij de huiszoeking vorige maand bij Veviba werd vlees aangetroffen dat al sinds 2001 ingevroren was.