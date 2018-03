Breed glimlachend en opgetogen: slachtoffer legt laatste momenten vast voor helikoptercrash

Een van de slachtoffers van de helikoptercrash van afgelopen weekend in New York heeft zijn laatste momenten vastgelegd op camera. Die beelden had hij nog gedeeld via een Instagram Story.

De helikopter crashte in de East River, tussen de stadsdelen Manhattan en Queens, en zonk. De piloot kon zichzelf bevrijden, maar de vijf inzittenden overleefden de crash niet. Een van hen is Trevor Cadigan. Voordat de helikopter neerstortte, maakte hij nog beelden van in het toestel. Op die beelden is te zien hoe Trevor voorin in de helikopter zit, met zijn vriend Brian McDaniel achter hem. Beiden glimlachen breed. Daarna toont Trevor de skyline van New York en richt hij zijn camera ook op de East River, de rivier waarin de helikopter een paar ogenblikken later zal neerstorten.

Naast Trevor en Brian lieten ook 3 andere toeristen het leven. Twee inzittenden bleken op slag dood. Drie anderen konden nog, zwaar onderkoeld, uit het zinkende toestel bevrijd worden, maar zij overleden in het ziekenhuis aan hun verwondingen. De passagiers hadden de helikopter gecharterd voor een fotoshoot.