Bendelid doodgeschoten in rechtbank na aanval op getuige met gestolen pen

Een lid van de beruchte Amerikaanse bende ‘Crips’ werd in 2014 neergeschoten toen hij een getuige en lid van een rivaliserende bende aanviel tijdens een rechtszaak. De getuige kon de aanval ontwijken, maar de aanvaller had minder geluk en stierf door de schotwonden. Een rechter besliste onlangs om de beelden van het incident vrij te geven, nadat de familie van het dode bendelid de schutter beschuldigde van ”buitensporig geweld”.

Toen een rivaliserend bendelid in 2014 voor de rechtbank van Salt Lake City getuigde, sprong de 25-jarige beklaagde Siale Angilau plots recht en liep hij naar de getuigenbank. Ondertussen greep hij een pen en probeerde hij de getuige aan te vallen, terwijl een alerte agente haar vuurwapen greep en de man beval de pen te laten vallen. Het bendelid werd in de borstkas getroffen, maar leefde nog toen hij in allerijl naar het ziekenhuis werd gebracht.

Het doelwit van Angilau kon de drieste aanval ontwijken, hoewel hij geboeid en vastgeketend was, maar Angilau had minder geluk toen hij werd getroffen door de kogels uit het vuurwapen van de agente en overleed in het ziekenhuis. De familie van het dode bendelid beschuldigde de agente, een US Marshal die enkel bekend staat als ‘Jane Doe’, van doodslag door het gebruik van ongeoorloofd geweld en ze wilden hun gelijk halen voor de rechtbank.

Een rechter besliste echter dat de claim tegen ‘Jane Doe’ onterecht was en gaf afgelopen week de beelden van het dramatische incident vrij om te bewijzen dat er geen andere manier was om de man te stoppen. “De familieleden van Angilau beweren dat hij een seconde na de aanval geen dreiging meer was”, aldus de rechter. “De beelden spreken dit argument echter volledig tegen. Zijn aanval werd gestopt toen ‘Jane Doe’ in een fractie van een seconde een reeks schoten loste.”

Nietigverklaring

Volgens de rechter was het bendelid gearresteerd, maar was hij “even ontsnapt” tijdens de aanval. Na de dood van de man werd er een officieel onderzoek ingesteld, waaruit bleek dat de Marshal correct handelde tijdens de aanval. De advocaat van de familieleden wilde echter dat een jury de beeldenmoest bekijken om daarover te oordelen en beweerde dat de getuige al “buiten gevaar” was toen er werd geschoten.

“De laatste schoten werden afgevuurd toen hij al op de grond was gevallen met een schotwonde in de rug, en dat is nu net het probleem van deze zaak”, verklaarde de advocaat. “Er was geen reden voor die laatste drie schoten.” De rechter volgde dat argument niet en heeft de zaak nietigverklaard, waardoor ‘Jane Doe’ werd vrijgesproken van alle schuld. De familieleden van Angilau kunnen wel nog in beroep gaan tegen die beslissing.

Tijdens de aanval van de man vielen er geen andere slachtoffers. Het was pas de eerste dag van de rechtszaak tegen het bendelid, die werd aangeklaagd voor afperserij, bendevorming en verboden wapenbezit. Hij was echter niet het enige lid van de Tongan Crip Gang die in 2014 voor de rechter moest verschijnen, verschillende andere bendeleden waren eerder al veroordeeld voor dergelijke aantijgingen.