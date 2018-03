Topgangster die jaar geleden op spectaculaire wijze ontsnapte uit gevangenis Lantin weer gevat

Mustapha Iken, de gedetineerde die zo’n jaar geleden op spectaculaire wijze kon ontsnappen uit de gevangenis van Lantin, is weer opgepakt. Dat meldt de Waalse krant SudInfo.

De vuurwapengevaarlijke bankovervaller Mustapha Iken (30) stond binnen de gevangeniswereld bekend als vluchtgevaarlijk. Hij werd in 2014 al eens veroordeeld voor een ontsnappingspoging uit de gevangenis van Lantin. Een poging die mislukte. Maar drie jaar later lukte het hem wél. Dat deed hij tijdens een goed voorbereide commando-actie. Enkele handlangers knipten een gat in het hek, gooiden een touwladder over de muur en zorgden met brandende auto’s voor verwarring. En weg was Iken. Tot nu. De gangster kon maandagavond opgepakt worden tijdens een politie-operatie in wijk Burenville in Luik.

Dinsdag wordt hij voor een onderzoeksrechter voorgeleid.

Mustapha Iken, een Luikenaar van Marokkaanse afkomst, werd in 2009 tot 10 jaar cel veroordeeld voor meerdere overvallen. Het laatste deel van zijn straf mocht Iken met een enkelband uitzitten, maar ook toen pleegde hij nieuwe feiten.

Ook eerder werd hij al meerdere keren veroordeeld voor diefstallen met geweld, bankovervallen en ontvoering.