Schokkende beelden: Gaia filmt in het geheim dierenleed in Vlaamse industriële kippenkwekerijen

Na vleesfraude in een Belgisch slachthuis zet dierenrechtenorganisatie Gaia het dierenleed weer op de politiek agenda met gruwelijke beelden van kippen in industriële kwekerijen.

De opnames gebeurden tussen oktober en december 2017 in zes grote pluimveehouderijen in Vlaanderen. Gaia zegt dat de supermarkten medeverantwoordelijk zijn, dat het kwaliteitslabel ‘Belplume’ niets voorstelt en dat de wet op dierenwelzijn ontoereikend is.

De beelden die Gaia schoot tonen creperende dieren. “De beelden maken duidelijk dat kippenvlees spotgoedkoop is, omdat de dieren het gelag betalen”, zegt Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch.

De sector gebruikt een eindeloos doorgefokt kippenras, de plofkip, om op korte tijd zo veel mogelijk vlees te produceren. De kippen zitten ook in overvolle stallen. Gaia eist het gebruik van trager groeiende rassen en een betere behuizing voor de dieren. De supermarktketens dragen volgens Gaia een groot deel van de verantwoordelijkheid: door kippenvlees aan absurd lage prijzen aan te bieden aan de consument, werken ze mee aan georganiseerd dierenleed.

Michel Vandenbosch (Gaia) Foto: DBA

“Regels zijn in de praktijk een lachertje”

Negen van de tien Belgische pluimveehouders is aangesloten bij het kwaliteitslabel ‘Belplume’. Een van de vier krachtlijnen van Belplume is “de zorg voor de gezondheid en het welzijn van de dieren”. “Uit onze beelden blijkt dat hun regels in de praktijk een lachertje zijn”, zegt Vandenbosch.

“De wetgeving is volledig ontoereikend om dierenleed te voorkomen”, vervolgt Vandenbosch. “De Europese richtlijn uit 2007 die in Belgische wetgeving is omgezet, voorziet in de absolute minimale regelgeving en zelfs die regels lappen ze aan hun laars.”

Gaia roept de consumenten op om hun supermarkt aan te schrijven via de website www.kipvanbijons.be en te eisen dat hun supermarkt alleen nog vlees verkoopt van kippen die een beter leven gekregen hebben.

Een langere versie van de video kan u hier bekijken. Opgepast, de beelden kunnen als schokkend ervaren worden: