Gentse schepen droomt van kabelbaan van 5 kilometer door de stad

Gent - In Gent wil meerderheidspartij Open Vld een kabelbaan bouwen over een traject van zowat 5 km. Het voorstel is praktischer en goedkoper dan traditioneel openbaar vervoer, vindt schepen van Financiën Christophe Peeters. Die wil zo openbaar vervoersmaatschappij De Lijn buitenspel zetten. “We stellen vast dat we niet vooruit geraken met De Lijn”, klinkt het. “We kunnen tot 2040 wachten op een tramlijn. Dan leggen we onze economische ontwikkeling en tewerkstelling plat. Ofwel hebben we tegen 2025 een operationele kabelbaan.”

Het project zou in het zuiden van de stad ontplooid worden, omdat de ringvaart daar alternatieve infrastructuurwerken erg duur maakt. De kabelbaan zou op die manier ook niet teveel door dunbevolkt gebied worden getrokken. De capaciteit kan bovendien hoog liggen, afhankelijk van de cabines. Wachttijden liggen dan weer laag.

In heel wat Zuid-Amerikaanse steden is de kabelbaan een ingeburgerd transportmiddel. Maar ook in Europa zijn kabelbanen aan een opmars bezig. In het Franse Toulouse bouwen ze er een en het Zweedse ‘Gondola Project’ is een vergelijkbaar project. In Londen verbindt kabelbaan Emirates Air Line de beide oevers van de Theems.

Ook in Gent zou het traject langs enkele waterwegen gaan, om dichtbevolkt gebied zoveel mogelijk te vermijden. Op dit moment ligt een blauwdruk op tafel over een traject van 5 km. Zo gaat de kabelbaan langs het Sint-Pietersstation, Flanders Expo, Technologiepark Zwijnaarde, Domo-site, Eiland Zwijnaarde en voetbalstadion Ghelamco Arena. Over dat traject is het goedkoper dan een tram omdat onteigeningen en de bouw van bruggen niet nodig zijn.

Peeters wil voor de financiering van het project, dat tussen de 100 en 150 miljoen euro zou kosten, samenwerken met private partners.