Zo zag u Marouane Fellaini nog nooit...

Marouane Fellaini zit niet verlegen om een stunt. Dat bleek dinsdag nog maar eens toen het Britse modemagazine GQ zijn nieuwe editie voorstelde. Fellaini pronkt in het blad niet enkel met zijn kenmerkende afrokapsel, maar gaf de stylisten van GQ zo te zien carte blanche. Het resultaat: een coupe Mickey Mouse en een warrige krullenbol met sjaaltje.

In het blad geeft Fellaini zich overigens niet enkel over aan de stylisten, maar vertelt hij ook honderduit over de Rode Duivels en zijn coach José Mourinho bij Manchester United. “Van Mourinho heb ik veel geleerd. Hij is iemand die het maximale uit zijn spelers wil halen en begrijpt hen ook heel goed. Het is een winnaar”, klinkt het.

“Met de Rode Duivels hopen we op het komende WK beter te doen dan onze vorige twee grote toernooien. We hebben een goede groep spelers en zijn vier jaar ouder en dus meer ervaren dan het vorige WK. We zijn er klaar voor en willen iets speciaals neerzetten voor onze Belgische fans.”