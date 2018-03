Verdachte campingmoord op vrije voeten, als ze tenminste haar studies afmaakt

Middelkerke - Eén van de vijf verdachten van de zogenaamde campingmoord in het West-Vlaamse Middelkerke is opnieuw vrij. Dat heeft de raadkamer in Brugge besloten. Verdachte Kelly D. moet wel haar studies afmaken. Dat is één van de voorwaarden die de raadkamer oplegt.

De gruwelijke feiten speelden zich af in de caravan van Alain D. (43) op camping Marva III in Middelkerke. Slachtoffer Mihaël P. uit Oostende werd de keel overgesneden en bijna onthoofd. Zijn edele delen werden met brandversnellers overgoten en in brand gestoken. Zijn lichaam werd ontdekt toen de politie van Middelkerke een wagen wilde controleren naar aanleiding van een alcoholcontrole. In de koffer troffen de agenten echter het zwaar verminkte lichaam aan.

In die wagen zaten Bruno C. (41) en zijn vriendin rechtenstudente Kelly D. Zij reden vanuit Namen naar Middelkerke na een telefoontje van Romuald V. Zij geeft toe dat ze wisten dat er een moord gepleegd was, maar Bruno C. zegt dat hij niet op de hoogte was en pas ter plaatse met de feiten werd geconfronteerd. Het lichaam werd in de koffer van de wagen van Kelly gelegd. Zij reed samen met Romuald en Bruno weg om het lichaam ergens te dumpen, maar de politie hield hen bij de controle tegen. Kelly D. en Bruno C. werden aangehouden voor lijkverberging, maar zij is nu door de raadkamer vrijgelaten. Maar een van de voorwaarden is dat ze haar studies moet afmaken. De andere verdachten, Bruno C., Alain D. Julien B. en Romuald V. blijven in de cel.