Wat heeft Hillary Clinton met trappen? Ze struikelt tot tweemaal toe tijdens reis door India (en dat is niet de eerste keer)

Hillary Clinton werd in het verleden al verschillende keren gefilmd en gefotografeerd terwijl ze in het openbaar struikelt of valt. Enkele maanden geleden brak ze nog een teen door een valpartij in een hotel in Londen, afgelopen week donderde ze bijna - tot tweemaal toe - van een stenen trap tijdens een reisje door India. De politica en voormalig presidentskandidate reist door het Aziatische land om haar boek over de verloren verkiezingen te promoten.

Trappen zijn al een tijdje de kwelduivel van Hillary Clinton, de voormalige First Lady van de Verenigde Staten die het tijdens de laatste presidentverkiezingen opnam tegen huidig president Trump. Nog geen vijf maanden geleden viel ze enkele treden van een trap in een hotel in Londen, waardoor ze een teen brak, en maandag gleed ze opnieuw uit toen ze een trap afdaalde in Mandu. De voormalige senator van New York bezocht de Indische stad om haar boek te promoten. In het boek legt ze uit waarom ze in 2016 de race naar het Witte Huis verloor.

De 70-jarige Clinton beweert telkens dat ze onhandig is en een stap verkeerd zet, maar tijdens de presidentsverkiezingen werd haar gezondheid regelmatig in twijfel getrokken door haar talloze publieke struikel- en valpartijen. Toen ze in 2016 het monument voor de slachtoffers van de aanslag op de WTC-torens in New York bezocht, werd ze voorpaginanieuws toen leden van de geheime dienst haar moesten ondersteunen. Later werd verklaard dat ze uitgedroogd was en aan een longontsteking leed.

Haar beruchtste val gebeurde in 2013, op de vooravond van haar belangrijke getuigenis voor de Amerikaanse senaat. Clinton moest zich toen verantwoorden voor een comité die de aanval van het Amerikaanse consulaat in de Libische stad Benghazi onderzocht. Ze verscheen die dag met een speciale bril voor het comité, maar zou nu weer gewone lenzen dragen. In 2011 - toen ze minister van Buitenlandse Zaken was onder Obama - viel ze op haar knieën toen ze inscheepte om naar Jemen te vliegen.