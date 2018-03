Hoe Messi uitgroeide tot een meester van de vrije trap: ex-speler Club, “Onthoud mijn naam” en Maradona

Lionel Messi werd afgelopen weekend voor de derde keer vader en is opnieuw bezig aan een topseizoen bij FC Barcelona. Het gaat de Argentijn dus voor de wind. Maar hoe werd hij ooit zo goed in vrije trappen? Zij die erbij waren, deden hun verhaal bij Goal.com.

Messi scoorde liefst vier doelpunten in zijn laatste drie optredens voor de Blaugrana, waarvan drie vrije trappen: eentje tegen Girona, eentje tegen Las Palmas en eentje tegen Atlético Madrid. De Argentijnse superster is een meester geworden van de stilstaande fase, maar dat was ooit anders.

Messi maakte op 16 oktober 2004 zijn debuut in het eerste elftal van Barcelona, toen getraind door Frank Rijkaard, in de Catalaanse derby tegen Espanyol. Zeven maanden later zou hij tegen Albacete zijn eerste goal scoren voor de Blaugrana, op aangeven van Ronaldinho. Datzelfde jaar organiseerde Barça een soort ‘showcase’ voor de jonge sterren van La Masia, de befaamde jeugdopleiding van de club.

Elk kind mocht eerst zijn talent tonen met enkele trucs en/of een goal, daarna moesten ze in de camera zeggen: “Onthoud mijn naam”. De ene deed dat al wat liever dan de andere en Messi was de laatste van de rij. Vol zelfvertrouwen zei hij de drie woorden want hij had net een magistrale vrije trap gescoord. Tot verbazing van een van zijn ploegmaats.

“Tot dat moment had hij niet al te veel vrije trappen genomen op La Masia”, vertelt ex-ploegmaat Roger Giribet aan Goal.com. “Victor Vazquez (ex-Club Brugge), die geweldig was, en de linksbenige Juanjo Clausi namen ze altijd. Messi bijna nooit.”

“Het was eigenlijk iets waar we niet meteen op trainden”, voegt voormalig hoofd van La Masia Albert Benaiges daaraan toe. “Bij Barcelona deden we af en toe vrije trap-oefeningen met een muur. We gaven enkel wat advies, maar het was geen onderdeel van het spel waar we hard aan hebben gewerkt.” Al bleven de beloften wel eens langer hangen na trainingen om te oefenen op vrije trappen, aldus Giribet.

Tips

Toch kregen de toptalenten van Barça nuttige tips om vrije trappen te scoren. “Er werd ons verteld hoe we de bal moesten plaatsen om te scoren”, zegt Giribet. “Ik denk dat het Guillermo Hoyos (ex-coach van Barcelona B, red.) was die ons vertelde dat we de bal met het ventiel op het gras moesten leggen. Op die manier zou de bal makkelijker dalen na het trappen.”

Al is het volgens Benaiges toch vooral het talent van ‘Leo’ dat nu de doorslag geeft. “Messi trapt zijn vrije trappen nu anders dan toen hij Barcelona begon. Maar dat is dus niet iets dat we hebben geleerd op La Masia. Het is een natuurlijk kenmerk van zijn vermogen waar hij alleen aan heeft gewerkt. Al heeft zijn ervaring hem wel goed geholpen.”

Maradona

Al heeft ook Diego Maradona zijn steentje bijgedragen. We zijn februari 2009 en het Argentijnse nationale elftal is in Marseille, met ‘Pluisje’ als bondscoach. Messi is gefrustreerd nadat hij een reeks vrije trappen had gemist en wil zo snel mogelijk de douches opzoeken. Dat is zonder Maradona gerekend, die zijn sterspeler bij zich roept en hem een voetballes geeft.

“Kleine Leo, kleine Leo. Kom eens hier. Laten we dat eens een keer opnieuw doen. Dat zei Maradona. Het leek wel op een meester met zijn leerling”, herinnert toenmalig assistent Fernando Signorini zich. “Hij vervolgde: Leg de bal hier neer en luister naar mij: haal je voet niet zo snel van de bal weg, want anders zal hij niet weten wat je wilt. Hij streelde vervolgens de bal met zijn linkervoet recht in de hoek van het net, met Messi’s gezicht vol bewondering.”

Dertien jaar na zijn beruchte vrije trap op La Masia en “Onthoud mijn naam” in de camera heeft Lionel Messi 32 doelpunten vanuit een vrije trap op zijn naam staan. “Iedereen had twee of drie pogingen nodig behalve hij. Messi was de enige die het de eerste keer deed. In dertig seconden was hij klaar, zelfs de cameramensen waren onder de indruk”, denkt Giribet terug aan die bewust dag in 2005.