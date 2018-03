Onbegrip bij personeel van Veviba: “Respect en professionaliteit bij leveringen vlees”

Brussel - De werknemers van slachthuis Veviba in Bastenaken hebben in een persbericht uiting gegeven aan hun “onbegrip over de situatie van de voorbije dagen”. Het bericht is ondertekend in naam van “de hele ploeg van Bastenaken”. Een vakbondsman bevestigt dat het bericht wel degelijk van het personeel afkomstig is.

“We zouden de waarheid aan het licht willen brengen over onze arbeidsomstandigheden en willen reageren op leugenachtige beweringen in de pers”, klinkt het bij de werknemers. “Gedurende vele jaren hebben we de leveringen van ons vlees in de grootdistributie met alle respect en professionaliteit verzekerd. Regelmatige controles van interne en externe organismen hebben ons verzekerd van een rigoureuze productie, zowel wat betreft traceerbaarheid als hygiëne. Aangezien we zelf onze producten consumeren, willen we de publieke opinie geruststellen over de kwaliteit ervan”, aldus het personeel, dat het werk graag wil hervatten.

Maandag hebben directie en werknemers de situatie besproken. “De twee aanwezige managers hebben het personeel verzekerd dat het aan de slag kan blijven en betaald zal worden”, aldus Tiphaine Malchair van de socialistische vakbond. “De directie heeft ook gezegd dat ze alles in het werk zal stellen opdat het slachthuis snel weer open kan, al kon nog geen timing daarvoor gegeven worden.”