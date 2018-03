Voorzitter Europese Commissie wil overstap van woorden naar daden bij Brexit

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker wil in het dossier van de brexit overstappen van woorden naar daden. De brexit-toespraken moeten stilaan omgezet worden in juridische teksten om te komen tot concrete afspraken over relaties tussen Groot-Brittannië en de EU na de brexit. Dat heeft hij dinsdag gezegd tijdens een toespraak in het Europees Parlement.

In die toepsraak in Straatsburg drong Juncker ook aan op meer “duidelijkheid” van de Britten, met name over de voorstellen voor het voorkomen van een ‘harde grens’ tussen de republiek Ierland en Noord-Ierland na de brexit. Volgens Juncker gaat het daarbij “niet om een Ierse kwestie, maar om een Europese kwestie”.

Op minder dan een jaar voor de geplande brexit is het volgens Juncker “tijd om de toespraken te vertalen in verdragen, om engagementen om te zetten in akkoorden en om brede suggesties en wensen over de toekomstige samenwerking om te zetten in specifieke, werkbare oplossingen”.

Hoewel de Britse premier Theresa May begin maart een grote toespraak heeft gehouden over de toekomstige relaties tussen Groot-Brittannië en de EU dringt Juncker bij May toch aan op “meer duidelijkheid”.

De toespraak van Juncker valt in de aanloop naar de Europese Top van 22 en 23 maart in Brussel. Op die top zullen de 27 EU-lidstaten hun standpunt bepalen over de positie die de EU post-brexit moet innemen, met name op het vlak van wederzijdse handel.

Volgens het Belgische europarlementslid Philippe Lamberts, covoorzitter van de Europese groenen, is de Britse premier May er nog steeds niet in geslaagd om de “diepe tegenstellingen in het standpunt van de Britse regering op te lossen”. “Het is simpelweg onmogelijk om de Europese eenheidsmarkt en douane-unie te verlaten en tegelijk de Goede Vrijdagakkoorden te respecteren.”

Volgens ALDE-fractieleider Guy Verhofstadt heeft May “herhaald wat we al twee jaar weten”. “Na alle toespraken die we gehoord hebben, is het tijd om de slogans te overstijgen. Ik vertrouw erop dat de Britten zullen inzien dat ze voordeel zullen halen uit een diepgaand en fatsoenlijk verdrag”

De Brit Nigel Farage liet een heel ander geluid horen. “De Britten hebben nood aan vrijheid. We hebben voor de brexit gestemd”, aldus Farage, vurig pleitbezorger van het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU. “We hebben gestemd voor het afsluiten van onze eigen akkoorden, onze eigen handelsverdragen. Dus, alsjeblieft mevrouw May, doe wat Trump heeft gedaan en wees sterk tegen de Europese Commissie”.