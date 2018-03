Spanje schond mensenrechten van twee Catalanen met veroordeling voor het verbranden van foto van de koning

Spaanse rechtbanken hebben de rechten van twee Catalanen geschonden door hen te veroordelen voor het verbranden van een grote foto van de Spaanse koning en koningin. Dit heeft het Europees Mensenrechtenhof dinsdag gevonnist.

Het duo is veroordeeld voor het beledigen van de kroon. Tijdens een betoging in 2007 tegen een officieel bezoek van de toenmalige koning Juan Carlos aan het Catalaanse Girona hadden zij de foto, omgekeerd gehouden, in brand gestoken.

Eerst kreeg het duo vijftien maanden cel. Dit werd later omgezet in een boete van 2.700 euro, met celstraf zo de veroordeelden niet betaalden.

Symbolische uitdrukking van onvrede

De mannen trokken naar het Mensenrechtenhof van de Raad van Europa. Dit oordeelde dat hun weliswaar provocerende daad “een symbolische uitdrukking van ontevredenheid en protest” was. Die kan redelijkerwijs niet worden aanzien als een haatspeech of aanzetten tot geweld.

Bovendien haakt de eventuele gevangenisstraf in geval van niet betaling disproportioneel in op de vrijheid van meningsuiting, aldus het hof in Straatsburg.

Het veroordeelde Spanje tot het terugbetalen van de 2.700 euro. Het land moet beiden voor 9.000 euro schadeloosstellen.