President Trump schuift buitenlandminister Tillerson opzij en vervangt hem door CIA-directeur

Amerikaans president Donald Trump heeft dinsdag zijn buitenlandminister Rex Tillerson aan de deur gezet. Dat liet Trump zelf weten in een boodschap op Twitter.

Secretary of State Tillerson zal vervangen worden door CIA-directeur Mike Pompeo. Die zal dan weer worden opgevolgd door Gina Haspel.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018

Gina Haspel was tot nu toe plaatsvervangend directeur van de inlichtingendienst, maar komt dus vast aan het hoofd te staan van de inlichtingendienst. Ze is daarmee de eerste vrouwelijke directeur van de CIA.

Mike Pompeo heeft intussen in een statement laten weten dat hij Trump enorm dankbaar is dat hij de CIA heeft mogen dienen, en dat hij de president dankbaar is voor de kans om buitenlandminister te zijn. “Zijn leiderschap heeft Amerika veiliger gemaakt en ik kijk ernaar uit om hem en het Amerikaanse volk te vertegenwoordigen bij de rest van de wereld”, zei Pompeo.

Tillerson - Pompeo Foto: AFP

Gesprekken met Noord-Korea

Trump had vrijdag al aan Tillerson gevraagd een stap opzij te zetten, zo meldt de Amerikaanse krant The Washington Post. Maandag had de buitenlandminister zijn trip naar Afrika al ingekort, waarna hij weer in Washington arriveerde. De reden van het ontslag van Tillerson is voorlopig nog onduidelijk. The Washington Post berichtte wel dat Trump Tillerson wilde vervangen vooraleer hij gesprekken begint met Noord-Koreaans leider Kim Jong-un. Vorige week raakte bekend dat de twee elkaar ‘voor eind mei’ zouden ontmoeten. Zo’n ontmoeting zou historisch zijn. Trump gaf dinsdag toe dat hij Tillerson niet geconsulteerd had voor die beslissing, en dat hij “die beslissing helemaal zelf heeft gemaakt”.

Volgens bronnen zou Trump ook het gevoel hebben gehad dat Tillerson hem niet meer steunde. Steve Goldstein, adjunct-secretaris voor Publieke Diplomatie, zegt dat Tillerson zelf in functie wilde blijven. Hij zou zelf (nog) niet met de president hebben gepraat en weet niet waarom hij aan de kant werd geschoven.

Trump zelf heeft een aantal reporters intussen gezegd dat hij en Rex Tillerson goed met elkaar konden opschieten, maar dat ze over bepaalde zaken van mening verschilden, “zoals bijvoorbeeld de Iran-deal. Pompeo en ik hebben wél hetzelfde gedachtenproces. We zitten op dezelfde golflengte. Hij heeft enorm veel energie en een enorm intellect ”, klonk het bij Trump.

Foto: AFP

Debiel

Eind vorig jaar waren er al berichten dat Trump van plan was om Tillerson de laan uit te sturen. Hun relatie stond al enige tijd onder druk. Trump erkende dat hij en zijn buitenlandminister op verschillende vlakken van mening verschillen. Toen al dook de naam van Mike Pompeo op als mogelijke vervanger van de minister van Buitenlandse Zaken.

Bovendien waren de relaties tussen de twee sowieso al verzuurd nadat bekend raakte dat Tillerson president Trump tijdens een vergadering in juli een ‘debiel’ had genoemd. Trump zei achteraf dat het om ‘fake news’ ging, maar achter de schermen zou de president niet met die uitspraak hebben kunnen lachen. In september 2017 had Tillerson verklaard dat zijn ontslag nakend was

Tillerson was in totaal 14 maanden Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken. Hij volgde John Kerry op, die onder president Obama Secretary of State was.