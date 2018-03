Atlético Madrid moet prijsschutters Diego Costa en Kevin Gameiro even missen

Atlético Madrid heeft twee spitsen in de lappenmand liggen. Kevin Gameiro sukkelt met een hamstringblessure, terwijl Diego Costa last heeft van de enkel.

Het duo liep de blessure op in de competitiewedstrijd van afgelopen weekend tegen Celta. Helemaal zeker is het nog niet, maar het lijkt uitgesloten dat Costa en vooral Gameiro donderdag aantreden in de terugmatch van de achtste finales van de Europa League in en tegen Lokomotiv Moskou. De Spanjaarden hadden de heenwedstrijd met 3-0 gewonnen.

In de Primera Division staat Atlético op de tweede stek met 64 punten, achter leider Barcelona (72 punten). Real Madrid volgt als derde met 57 punten.

