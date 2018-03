Bondsparket laat vervolging van Standard-middenvelder Mpoku vallen

Brussel - Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft de vervolging voor Standard-middenvelder Paul-José Mpoku stopgezet. Dat tweetten de Rouches dinsdag en werd bevestigd door bondsprocureur Marc Rubens.

Begin maart meldde de KBVB dat Mpoku voor het tumult na de topper tegen Club Brugge (1-1) voor de Geschillencommissie moest verschijnen. De vicekapitein van de Rouches was niet te spreken over een aantal discutabele fases en maakte zijn ongenoegen kenbaar aan scheidsrechter Alexandre Boucaut. In zijn kielzog volgden alle spelers van de Rouches, waardoor de stewards moesten tussenkomen om Boucaut af te schermen.

Boucaut nam de incidenten op in zijn wedstrijdverslag en wijdde aandacht aan Mpoku enerzijds, maar ook aan “de algemene houding van de ploeg Standard”. Op basis daarvan werden club én speler vervolgd door het Bondsparket.

In principe moesten Mpoku en Standard dinsdagmiddag voor de Geschillencommissie verschijnen, maar het Bondsparket annuleert de vervolgingen.

De reden daarvoor ligt in een beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep rond de racismedossiers van Club Brugge, dat vrijgesproken werd op basis van een procedurefout. “Er wordt van het Bondsparket nu verwacht dat we een getekende dagvaarding neerleggen bij de griffier. Dat is nieuw. De vervolging van Standard en Mpoku is nog niet op die manier gebeurd. Het heeft dus weinig zin om de vervolging door te zetten”, verklaarde bondsprocureur Marc Rubens aan Belga.