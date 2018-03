“Huiselijk geweld is nodig om vrouw in de pas te laten lopen. Moest mijn vrouw me slaan, zou ik me goed voelen”

Huiselijk geweld is soms noodzakelijk. Dat vindt een Oegandees parlementslid, en leidt tot heel wat controverse op sociale media.

“Als een man, is het je plicht om jouw vrouw discipline bijleren. Je moet haar onder andere slaan om haar in de pas te laten lopen”, zei Onesimus Twinamasiko, onafhankelijk parlementslid, tijdens een interview op de Oegandese tv.

Twinamasiko

Volgens de man heeft geweld ook in zijn eigen huwelijk al “verschillen opgelost”. “Wanneer een man een vrouw slaat of wanneer een vrouw een man slaat voor iets waar hij of zij kwaad voor was, dan betekent dit dat er transparantie is”, zo zei hij. “Als mijn vrouw me een klap zou geven, zou ik me goed voelen, omdat ze zich openstelt, ze transparant is en het betekent dat we iets moeten uitpraten.”

Twinamasiko reageerde met zijn commentaar over huiselijk geweld op eerdere uitspraken van de president van Oeganda, Yoweri Museveni. Die had religieuze leiders opgeroepen om geweldenaars aan te spreken en slachtoffers van huiselijk geweld te steunen. Museveni noemde mannen die hun vrouw slaan “dwaas en laf”. Twinamasiko was daar niet mee akkoord. Hij zei daarom in het interview ook nog dat de president “een fout had gemaakt.”

Museveni Foto: AFP

De uitspraken van het parlementslid leidt tot heel wat controverse in Oeganda, waar 38 procent van de vrouwen tussen 15 en 49 jaar fysiek of seksueel mishandeld worden thuis, en waar 68 procent van de vrouwen schrik hebben van hun partner.

Organisaties die zich inzetten voor slachtoffers van huiselijk geweld eisen nu excuses van Twinamasiko. “Het is echt choquerend dat een parlementslid geweld rechtvaardigt. Dit gaat over een misdrijf”, zegt Diana Kagere van het Centrum voor Preventie van Huiselijk Geweld.

Intussen gaan er ook stemmen op dat Twinamasiko zijn ontslag zou moeten aanbieden. Maar het parlementslid verdedigde zijn uitspraken.