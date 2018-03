Op bedrijfsbezoek bij Nike? Dan mag je geen Adidas, Puma of Reebok dragen

Laakdal - Wie het verdeelcentrum van Nike in Laakdal wil bezoeken, wordt vriendelijk verzocht geen kledij van concurrerende merken (Puma, Adidas, Reebok ...) te dragen. Dat kreeg een klasgroep te horen die een uitstap gepland heeft naar het centrum. De dresscode staat overigens ook op de site van het bedrijf.

Wie het verdeelcentrum van Nike in Laakdal wil bezoeken, kan maar beter niet verschijnen in een trainingspak van Adidas of met Puma-sneakers. Die boodschap kreeg een groep scholieren nadat ze een bedrijfsbezoek gepland hadden. De richtlijn staat overigens ook op de site van het bedrijf

(Lees verder onder de afbeelding.)

Foto: litc.be

De moeder van één van de tieners dacht aanvankelijk dat het een grap was, “maar dan plots kregen we een mail van de directie waarin stond dat de leerlingen wel degelijk geen Adidas of andere sportmerken mogen dragen. De vraag was dus wel degelijk expliciet”, vertelt ze.

Zelf tilt de vrouw er niet zo zwaar aan. “Mijn zoon gaat die dag de kleren dragen die hij altijd draagt om naar school te gaan, hij gaat zich dus niet van kop tot teen hullen in Adidas om een statement te maken”, klink het nog lachend. “Voor mijn zoon maakt dat allemaal niet zoveel uit, maar in zijn klas zit ook een autistische jongen voor wie zulke dingen nogal moeilijk zijn.”

“Voor werknemers snap ik zo’n richtlijn nog, maar voor bezoekers lijkt me dat lichtelijk overdreven en wat met toeleveranciers, postbodes en pakjesbezorgers?”, vraagt de vrouw zich nog af.

Bij Nike zelf was niemand beschikbaar voor commentaar. “Momenteel kunnen we hier nog niet op reageren”, klinkt het.