Schilderij van Van Gogh verkocht op TEFAF

Op de internationale kunstbeurs TEFAF in Maastricht is een werk van Vincent van Gogh verkocht. ‘Lilacs’ is een klein schilderij waarop twee bloemen op tafel staan afgebeeld. Het werk had een vraagprijs van 9,5 miljoen dollar (ongeveer 7,7 miljoen euro) en is gekocht door een privéverzamelaar.

De verkoper, galerie Hammer Galleries uit New York, heeft niet bekendgemaakt wat er uiteindelijk voor is betaald en waar de koper vandaan komt.

Het schilderij op canvas is 27 bij 35 centimeter groot. Van Gogh maakte het in 1887 in de tuin van zijn ouderlijk huis en het laat zien dat hij in deze periode zijn liefde voor de natuur ontwikkelde, aldus TEFAF.

Op de beurs zijn nog drie Van Goghs te koop, maar deze was de duurste van de vier.

