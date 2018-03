Betaalt Nike transfer Neymar naar Real Madrid? PSG-voorzitter bezoekt Braziliaan om geruchten te ontkrachten

Volgens de Spaanse krant AS wil Neymar Jr. nog voor het WK in Rusland zijn overgang naar Real Madrid in orde brengen. Het zou gaan om een transferbedrag van 400 miljoen euro, waarvan Nike een deel zou betalen. Intussen bezocht PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi de geblesseerde Neymar in Brazilië, hij wil daarmee de transfergeruchten de kop indrukken. De Braziliaanse superster revalideert in zijn thuisland na een operatie aan de rechtervoet.

In de Spaanse pers doken de laatste dagen veelvuldige berichten op over een mogelijke terugkeer van de aanvaller naar de Primera Division. Neymar zou het in het “koude en druilerige” Parijs niet naar zijn zin hebben en warmere voetbaloorden willen opzoeken. Volgens AS zou Nike de Koninklijke een handje helpen bij de transfer.

Nike is als sponsor te zien op de truitjes van de Parijse miljoenenclub, terwijl Real een overeenkomst over hun truitjes heeft met Adidas tot 2020, sterspeler Cristiano Ronaldo ligt wel onder contract bij Nike. Het Amerikaanse merk zou graag sponsor worden van Real Madrid en zou daarom een handje toesteken. Nike kocht eerder Adidas al af bij Chelsea.

PSG hoopt de transfergeruchten met het voorzittersbezoek de kop in te drukken. De vader van de Braziliaanse topvoetballer plaatste op Instagram foto’s van het bezoek van Nasser Al-Khelaïfi aan zijn zijn.

Neymar liep eind vorige maand tijdens de competitiewedstrijd tegen Marseille (3-0) een verstuiking van de rechterenkel en een barstje in een middenbotsbeentje op. Hij ging hiervoor nadien onder het mes in het Mater Dei-ziekenhuis in Belo Horizonte in zijn thuisland.

De onbeschikbaarheid van Neymar wordt geschat op 2,5 à 3 maanden. De Braziliaan riskeert zo zonder (veel) matchritme in juni naar het WK te moeten trekken.

