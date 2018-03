Na vier maanden juridisch getouwtrek: ‘kleinzoon’ van moordenaar Charles Manson mag zijn ‘grootvader’ begraven

Brussel - Een rechter heeft beslist dat het lichaam van Charles Manson naar Jason Freeman gaat, die zegt dat hij de kleinzoon van Manson is, zo hebben verscheidene media dinsdag gemeld.

Bijna vier maanden na het overlijden van Manson in een ziekenhuis in Bakersfield, in de Amerikaanse staat Californië, heeft rechter Alisa Knight de knoop doorgehakt, meldde de Amerikaanse nieuwszender CNN. Het lichaam werd, behalve door Freeman, opgeëist door Michael Brunner, die zegt dat hij de zoon is van de sekteleider, en door Michael Channels, een handelaar in Manson-memorabilia en vriend van Manson die zegt dat hij het enige geldige testament heeft.

Jason Freeman, claimt de kleinzoon van de overleden moordenaar te zijn. Foto: AP

Het lichaam van Manson wordt op een geheime plaats bewaard sinds hij op 19 november 2017 op 83-jarige leeftijd overleed. Het parket van Kern County zou het mortuarium op de hoogte brengen van de uitspraak van de rechter.

“Ik kan eindelijk zeggen dat dit deel voorbij is”, zei Freeman aan CNN. Hij is van plan het lichaam van zijn grootvader te laten cremeren en een kleine plechtigheid met de familie te houden, waarvoor hij Brunner en Channels zal uitnodigen. “Ik zou niet willen dat ze het mislopen”, zei hij.

Charles Manson zat 46 jaar lang in de gevangenis voor zijn betrokkenheid bij een moordpartij die zeven mensen in augustus 1969 het leven kostte. Hij hoopte dat de moorden een rassenoorlog zouden uitlokken. Een rechtbank in Los Angeles moet nog beslissen over zijn nalatenschap, waaronder geschriften, tekeningen en muziekcomposities.