Nieuwe golf van geweld in Congo: minstens 30 doden en “zeker nog lijken in de brousse”

Zeker dertig mensen zijn in de nacht van maandag op dinsdag op verscheidene plaatsen in Ituri, in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo, omgebracht bij sektarisch geweld. Dat is uit diverse plaatselijke bronnen vernomen.

Een plaatselijk functionaris vreest voor meer doden, omdat “zich zeker nog andere lijken in de brousse zullen bevinden”. De VN-radio in Congo, Okapi, gaf 41 doden als eindbalans. Sinds december is het geweld in Ituri weer opgelaaid, met meer dan 130 doden tot gevolg. Een woordvoerder van het parlement van Ituri spreekt van 200.000 mensen die voor het geweld op de vlucht zijn geslagen. De slachtoffers behoren allemaal tot het Djugu-volk. De aanvallen op die Djugui-dorpen vonden plaats na het vertrek van de minister van Binnenlandse Zaken, Henri Mova.

Het nieuwe geweld zou van een andere aard zijn dan het etnische geweld dat eerder de streek teisterde, met confrontaties tussen de Hema en de Lendu.