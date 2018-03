Moederbedrijf van Veviba is het Waals Gewest nog 3,7 miljoen euro verschuldigd

Beez / Namur / Belgrade / Saint-Servais / Saint-Marc / Bouge / Champion / Daussoulx / Flawinne / Malonne / Suarlée / Temploux / Vedrin / Boninne / Cognelée / Gelbressée / Marche-les-Dames / Dave / Jambes / Naninne / Wépion / Wierde / Erpent - De in een vleesschandaal verwikkelde slachthuisgroep Verbist ontving sinds 2013 5,5 miljoen euro aan leningen van Sogepa, de financiële arm van het Waalse Gewest. De groep moet nog 3,7 miljoen euro terugbetalen, zo heeft de Waalse minister van Economie Pierre-Yves Jeholet dinsdag meegedeeld in het Waalse parlement. Naast de leningen ontvingen de bedrijven van Verbist sinds 2001 ook nog 2,88 miljoen euro aan Waalse investeringspremies.

Een filiaal van Verbist, vleesbedrijf Veviba in Bastenaken, kwam vorige week in opspraak nadat bij controles was gebleken dat de helft van de gecontroleerde producten niet in orde waren met de regels voor voedselveiligheid. De etiketten met daarop de datum waarop het vlees werd ingevroren, zouden ook vervalst zijn geweest.

Voor de Waalse regering is er een vertrouwensbreuk ontstaan in de relaties met Verbist. De regering stuurde een crisismanager naar Veviba om de toekomst van de bedrijven in Bastenaken en Rochefort te bestuderen en de werkgelegenheid te bekijken. “Er moet over gewaakt worden dat de betrokken bedrijven een lokale en Waalse verankering hebben”, onderstreepte Jeholet.

Om de rundvleessector te ondersteunen, heeft de MR-minister bij het Waalse exportagentschap Awex om een strategische nota gevraagd. Het moet de “schade beperken” voor het imago van de sector en de export. “Het is ook mijn doelstelling om de geïnvesteerde bedragen te recupereren. Daarvoor wordt alles in het werk gesteld”, verzekerde Jeholet.