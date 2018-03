Gina Haspel is de eerste vrouw ooit aan het hoofd van de CIA, maar ze is niet onbesproken

Nadat de Amerikaanse president dinsdag verrassend Rex Tillerson heeft ontslagen als minister van Buitenlandse Zaken en hem door CIA-hoofd Mike Pompeo heeft vervangen, is de 61-jarige Gina Haspel aangeduid om als eerste vrouw de buitenlandse geheime dienst te leiden. Zij heeft een lange staat van dienst binnen de CIA, maar die is niet onbesproken. Haar collega’s respecteren haar kennis en kunde, al zijn haar technieken soms uiterst controversieel.

Haspel begon haar carrière bij de CIA in 1985 . “Gina is een voorbeeldige spionne en een toegewijde patriot”, zei Pompeo een jaar geleden omtrent zijn opvolgster. “Zij is een ervaren leidster met een fantastische ingesteldheid om de dingen te doen en hen rond haar te inspireren”. Ze was betrokken bij uiterst riskante buitenlandse operaties. Haar specialisatie was internationaal terrorisme. Ze kreeg daar dan ook de George Bush (Sr.) Award en een Presidential Rank Award. Laatstgenoemde is de hoogste onderscheiding die een ambtenaar kan krijgen.

In 2002 werd Haspel hoofd van de clandestiene diensten binnen de CIA, maar enkele weken later was zij al vervangen. Zonder haar met naam te noemen, schreef de Washington Post in mei van dat jaar dat de spionne een centrale rol had gespeeld in de ergste gevallen van mensenrechtenschendingen onder het regime van de Republikeinse president George Bush jr.

Volgens de Post was zij rechtstreeks betrokken bij controversiële verhoortechnieken als “waterboarding” en had zij een “uitgebreide rol” in het folteren van gevangenen. In het bijzonder bestuurde Haspel een geheime gevangenis in Thailand waar gevangenen dergelijke marteltechnieken ondergingen, tot Obama in 2005 een verbod op waterboarding uitvaardigt.

Meer nog, zij speelde volgens de krant ook een vitale rol in het vernietigen van videotapes die foltering in de Thaise en andere geheime gevangenissen van de CIA aantonen.

Haar promotie zal dan ook gegarandeerd op Democratisch verzet stuiten. Voor ze die functie mag opnemen moet de Senaat haar goedkeuring geven. Daar hebben de Republikeinen een nipte meerderheid.