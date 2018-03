Belgische brouwers lonken, ondanks strenge importregels, naar Canada

Brussel - In de marge van het staatsbezoek van koning Filip aan Canada willen verschillende brouwers hun graantje meepikken. Zo sluit Brouwerij De Halve Maan, bekend van de Brugse Zot, een overeenkomst met twee importeurs. De brouwer van Delirium Tremens, Brouwerij Huyghe uit Melle, zal een eigen filiaal openen in het land.

De Canadese biermarkt is sterk gereglementeerd, wat de import voor buitenlandse spelers belemmert. Zo hebben de provincies elk hun eigen ‘Liquor Board’ die eigen drankwinkels hebben en de distributie voorzien.

Voor de Brugse brouwerij De Halve Maan ontkurkte staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem dinsdag op een lanceringsevenement in Ottawa alvast de eerste flessen Brugse Zot in Canada. Woensdag ondertekent de brouwerij in Toronto contracten met twee importeurs, een voor Quebec en Ontario en een voor de rest van Canada.

Amerikaanse Brugse Zot

In de VS is het bedrijf al tien jaar actief en is er nu jaarlijks 1.500 hectoliter afzet van Brugse Zot en Straffe Hendrik. “Het moet binnen een jaar of twee ook in die richting gaan in Canada”, legt CEO Xavier Vanneste uit. Noord-Amerika zou zo op 3.000 hl komen op en totaal van 50.000 hl. Mede door de krimpende biermarkt in Europa kan Noord-Amerika aan belang winnen voor De Halve Maan, zegt de familiale brouwer nog.

Brouwerij Huyghe gooit het over een andere boeg. Het bedrijf achter Delirium Tremens ondertekent vrijdag in Montréal een nieuw contract met hun lokale importeur. De twee willen samenwerken om een eigen filiaal te openen in Quebec. Huyghe is naar eigen zeggen de eerste Belgische brouwer die in Canada een eigen filiaal opent.

Strenge regels omzeilen

Met dat filiaal wil het bedrijf de strenge regels de loef afsteken. Met een eigen filiaal wordt Huyghe immers ‘lokaal’ en krijgt het zo toegang tot de volledige markt. Delirum Tremens is er nu enkel in de staatswinkels te vinden. De creatie van het filiaal is al rond, de licentie wordt verwacht de komende maanden.

“We zitten nu op 1,6 miljoen euro omzet in heel Canada. Binnen vijf jaar willen we dit verdubbelen tot 3,2 à 3,5 miljoen”, aldus CEO Alain De Laet. Canada is zijn vierde exportmarkt, na de VS. Huyghe is ook reeds aanwezig in de provincie Ontario, maar enkel met vatenbier. Delirium geraakte er niet in de staatswinkels, zeg De Laet. “Met een naam als ‘Delirium’ is dat uitgesloten, zeiden ze.” Het bedrijf heeft een totale omzet van 33,7 miljoen euro.

Volgens Fevia, de federatie van de voedingsindustrie, is de bierexport naar Canada sinds 2000 vertienvoudigd tot 46 miljoen liter per jaar. Er zijn tot slot nog enkele andere brouwers aanwezig in het handelsgezelschap. Zo formaliseert Brouwerij The Musketeers uit Oost-Vlaanderen een importcontract. Brouwerij Verhaeghe Vichte gaat samenwerken met brouwerij Unibroue uit Quebec voor de ontwikkeling van een nieuw kriekenbier, aldus Fevia.