Duitse legende, die België in ‘80 van EK-titel hield, wordt coach van Duits vrouwenelftal

De Duitse voetbalbond heeft Horst Hrubesch aangesteld als nieuwe coach van het nationale vrouwenelftal. Hij neemt die taak over van Steffi Jones. Zij werd dinsdag ontslagen vanwege de tegenvallende resultaten.

Jones volgde in 2016 Silvia Neid op, die haar land onder meer de wereldtitel (2007) en olympisch goud (in Rio) had bezorgd. Het bleek een zware erfenis want onder Jones bleven de resultaten uit. De Duitse vrouwen sneuvelden in de kwartfinales van het EK 2017 en werden onlangs vierde en laatste op de SheBelieves Cup in de Verenigde Staten.

Met Horst Hrubesch stelde de DFB al een opvolger aan. De voormalige spits leidde het Duitse mannenteam op de Spelen in Rio naar zilver. Zijn aanstelling is ad interim. Hij coacht de vrouwenploeg in de komende WK-kwalificatiematchen tegen Tsjechië en Slovenië.

Hrubesch heeft als bijnaam “Das Kopfballungeheuer” (het kopbalmonster). Hij is vooral bekend op zijn twee doelpunten tegen België in de finale van het EK 1980.

