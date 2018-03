Russische zakenman die vete had met Poetin dood aangetroffen in Londen

Brussel - Een Russische zakenman in Britse ballingschap is in de nacht van maandag op dinsdag dood aangetroffen in zijn woning in Londen. Nikolaj Gloesjkov was een bondgenoot van Boris Berezovsky.

Beiden behoorden tot het uitgebreide anti-Poetinkamp in ‘Londongrad’. De Metropolitan Police behandelt het overlijden als verdacht. Het lijk van Gloesjkov vertoonde “sporen van wurging”, zo stelde eigenaar Alisjer Oesmanov van de zakenkrant Kommersant.

Nog volgens de Metropolitan Police is er alsnog geen link met het gif-incident in Salisbury. Daar werd een Russische ex-dubbelspion en zijn dochter vergiftigd.

Gloesjkov stond in de jaren 90 aan het hoofd van de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot. In 1999 werd Gloesjkov aangeklaagd voor witwasserij en fraude. Als directielid van de Russische luchtvaartmaatschappij had Gloesjkov blijkbaar miljoenen dollars naar Zwitserse rekeningen versluisd. Hij zat vijf jaar in de gevangenis, na zijn straf vluchtte hij naar het VK uit vrees voor verdere politieke afrekeningen.

Zowel Berezovsky als Gloesjkin behoorde tot de kleine groep oligarchen die zich onder het bewind van president Boris Jeltsin miljoenen wisten toe te eigenen. Het merendeel van die wildkapitalistische miljardairs koos na het aantreden van Vladimir Poetin voor vrijwillige ballingschap. In Londen werden zij veelal wegens hun anti-Poetinboodschappen met open armen ontvangen.