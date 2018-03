Wordt u binnenkort ook geflitst als uw WhatsApp’t achter het stuur?

Wordt u binnenkort geflitst als u gebruikmaakt van uw smartphone achter het stuur van uw wagen? Het zou zomaar kunnen: de Nederlandse politie is onlangs gestart met de test van een speciale camera om GSM’ende autobestuurders te betrappen.

De speciale flitscamera die momenteel getest wordt, kan door de voorruit registeren of een bestuurder zijn smartphone in de hand heeft. Die beelden - gemaakt met een scherpe groothoeklens - worden vervolgens doorgestuurd naar een agent, die dan moet beoordelen of er sprake is van een overtreding. “In de verre toekomst zal zo’n camera zelfs zelfstandig opereren, net als een volautomatische flitscamera”, aldus projectmanager Egbert-jan van Hasselt.

De Nederlandse politie hoopt de nieuwe camera’s nog dit jaar te gaan gebruiken. Bedoeling is om in de toekomst op basis van die beelden boetes uit te delen, al is ook maar de vraag of die boetes ook juridisch standhouden.