Bestelwagen rijdt in tramhokje minuten nadat passagiers opstapten: "Dit kon veel erger kunnen aflopen”

Brugge / Zeebrugge - Een spectaculair ongeval in Zeebrugge dinsdagmiddag. Daar knalde een wagen het tramstation in de Strandwijk binnen. De tram had enkele minuten eerder passagiers opgepikt die in het tramhokje stonden. De bestuurder van de bestelwagen zette het na de crash op een lopen, maar kon ingerekend worden door de politie. Ook zijn passagier is opgepakt.

Het ongeval gebeurde dinsdag even na 17 uur langs de Kustlaan in Zeebrugge. Een witte lichte bestelwagen kwam er vanuit Blankenberge en reed in de richting van Knokke. Maar ter hoogte van de tramhalte Strandwijk verloor de bestuurder om een nog ongekende reden de controle over het stuur. Hij ging van de baan en reed het tramhokje binnen. Het hele hokje raakte vernield en werd door de aanstormende wagen meegesleurd.

De auto kwam uiteindelijk iets verderop tot stilstand. Ook de schade aan de kleine bestelwagen is aanzienlijk. Als bij wonder raakte er niemand gewond. De kusttram had net voordien enkele passagiers opgepikt. Die stonden in het bewuste tramhokje te wachten.

Achtervolging

“Als dit even vroeger gebeurd was, zou het niet bij materiële schade gebleven zijn”, zegt een getuige. “Die auto crashte echt waar even voorheen die mensen op de tram stonden te wachten.” Opvallend: de twee inzittenden van het voertuig raakten bij het ongeval niet gewond. Meer nog, de bestuurder en zijn passagier sprongen uit zijn wagen en zette het op een lopen. Enkele verontwaardigde omstanders zetten de achtervolging in.

De politie was snel ter plaatse en konden de mannen inrekenen. Uit de testen zou gebleken zijn dat de bestuurder onder invloed was op het moment van het ongeval. Ook zijn passagier had gedronken en werd opgepakt.

Het tramverkeer ondervond geen hinder van het ongeval.