Ex-vriend van Bouchra Farih noemt beschuldigingen aan haar adres “belachelijk”

Brussel - De ex-vriend van Bouchra Farih heeft dinsdag voor het hof van assisen van Brussel gezegd dat de beschuldigingen tegen haar “belachelijk” waren. Dat ze haar broertje Soufiane naar het leven zou hebben gestaan omdat die hun geheime amoureuze relatie in de weg zou hebben gestaan, deed de 22-jarige man als “absurd” af.

“Ik heb Bouchra op de Académie des Beaux-Arts ontmoet in het vierde secundair. In december 2014 zijn we close geworden”, vertelde Mohamed, de ex-vriend. “Ik ging soms bij haar thuis. We waren dan alleen, haar ouders waren weg, haar kleine broer ook, behalve één keer. Hij was in de woonkamer, wij in de slaapkamer. We waren niet bang dat hij zou binnenkomen. We deden het snel en hielden ons dan met hem bezig.”

LEES MEER (+). Ze is de jongste vrouw ooit die voor het hof van assisen verschijnt. Maar heeft Bouchra (20) haar broertje (4) wel vermoord?

Bouchra was volgens hem dol op haar broertje en vond het niet erg dat ze op hem moest passen en het huishouden moest doen terwijl haar ouders weg waren. “Dat ze in verdenking gesteld werd en bijna een jaar lang opgesloten zat, was voor mij belachelijk”, zei Mohamed.

Hij toonde foto’s van hem met Bouchra en hun respectievelijke broertjes. “We waren niet altijd onder ons tweetjes. We gingen met hen op wandel.” De jongeman bevestigde dat hij en Bouchra wilden trouwen. Vandaag zijn ze uit elkaar, maar onlangs hebben ze weer contact met elkaar opgenomen.

Het proces wordt woensdag voortgezet met het verhoor van de wetsdokters.