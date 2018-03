Na Dieselgate: Britten beschuldigen nu ook Duitse stofzuigers van ‘sjoemelsoftware’

Na de Dieselgate-heisa om Duitse auto’s, liggen nu ook de stofzuigers van onze oosterburen onder vuur: het Britse bedrijf Dyson beschuldigt zijn Duitse concurrenten Bosch en Siemens ervan te sjoemelen met het energieverbruik van hun stofzuigers, zodat die een zuiniger energielabel krijgen. Dat meldt De Tijd.

Dyson claimt dat stofzuigers geproduceerd door het bedrijf Bosch und Siemens Hausgeräte (eigenaar van de merken Bosch en Siemens) in het dagelijkse gebruik veel meer energie verbruiken dan in testomstandigheden. De toestellen worden namelijk getest met een lege stofzak en verbruiken in die omstandigheden weinig elektriciteit.

In het echte leven en bij een volle stofzak zou door ‘sjoemelsoftware’ echter het vermogen opgedreven worden om meer zuigkracht te leveren, ten koste van het zuinige verbruik. Op die manier zouden de toestellen van Bosch en Siemans zuiniger energielabels krijgen dan hun concurrenten.

Einde van energielabels?

Stofzuigers testen met een lege zak is echter toegelaten binnen Europese regelgeving, de praktijken van Bosch en Siemens zijn bijgevolg niet verboden. Toch vindt Dyson dat de Duitsers zich bezondigen aan oneerlijke praktijken, en dat de consument daarvan op de hoogte moet worden gebracht.

Daarom heeft Dyson nu het oordeel gevraagd van een Europese rechter. Als die de Britten gelijk geeft, zou dat het einde kunnen betekenen van de energielabels zoals die nu bestaan, ook voor andere elektrische toestellen.