Brugge -

De vernieuwde fietsoversteek op de ring, ter hoogte van de Havenstraat, heeft een opvallende, maar vooral erg onpraktische blikvanger gekregen. In de nieuwe opstelling staat het verkeerslicht immers pal in het midden van de fietsweg. Het Agentschap Wegen en Verkeer zoekt nu uit wat er precies is fout gelopen.