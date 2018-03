Het vervelende neveneffect van de witte kassa: “Elke week gooien we 300 meter aan kastickets weg”

“Vroeger hadden we maandelijks één rolletje nodig voor onze kassa. Nu we met de witte kassa per verkocht ijsje verplicht een ticket moeten printen, zijn het er wekelijks vier. En zo goed als al die bonnetjes gaan rechtstreeks de vuilnisbak in.” Frozen yogurt-keten Moochie vraagt in een druk gedeeld Facebookfilmpje aan de FOD Financiën om een aanpassing van de regels.

“We zijn voor de duidelijkheid niet tegen de witte kassa”, zegt Greet Buytaert van Moochie. “Dat alles en iedereen in orde is, is alleen maar positief. Maar waarom moeten we bij elke verkoop verplicht ...