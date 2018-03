Partij Tshisekedi zoekt eind maart naar opvolger voor overleden boegbeeld

De Congolese oppositiepartij UDPS houdt eind maart een congres over wie Etienne Tshisekedi, begin 2017 in Brussel overleden, moet opvolgen als voorzitter, en wie dus voor de partij presidentskandidaat zal zijn. In het land zouden op 23 december verkiezingen georganiseerd moeten worden. Dat meldt de partij in een persbericht.

Félix Tshisekedi is kandidaat om zijn vader op te volgen Foto: AFP

Op 1 februari vorig jaar overleed oppositieleider Etienne Tshisekedi in Brussel. Zijn lichaam ligt nog altijd opgebaard in een crematorium in Elsene. De familie-Tshisekedi, zijn partij en de Congolese autoriteiten raken het maar niet eens over de repatriëring en begrafenis van de man die onder Mobutu nog premier was. Tshisekedi’s zoon Félix meldde zaterdag al dat hij kandidaat is om zijn vader op te volgen.

In Congo staan voor 23 december provinciale, parlements- en presidentsverkiezingen gepland. De tweede en volgens de grondwet laatste termijn van huidig president Joseph Kabila liep op 19 december 2016 ten einde.

De Union Démocratique pour le Progrès Social maakt samen met verschillende andere oppositiepartijen deel uit van de Rassemblement. Twee andere leden van dat platform gaven al aan presidentskandidaat te zijn: Moïse Katumbi, oud-medestander van Kabila en oud-gouverneur van Katanga, en Martin Fayulu, parlementslid en leider van de partij Ecidé.

Huidig eerste minister Bruno Tshibala eist ook de politieke erfenis van Etienne Tshisekedi en de UDPS op, maar hij werd kort voor zijn aanstelling tot premier, in april vorig jaar, uit de partij gegooid. De zogenaamde UDPS-Tshibala hield in december al een eigen congres.