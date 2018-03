Medebeschuldigde Kanaalmoord: “Ik heb het slachtoffer in levende lijve nooit aangeraakt!”

Buggenhout / Sint-Pieters-Leeuw - Jurgen R. blijft erbij dat hij in de zogenaamde ‘Kanaalmoord’ enkel hielp om het lijk in het kanaal te dumpen. “Daarvan heb ik spijt, maar ik heb hem in levenden lijve nooit aangeraakt!”, luidde het dinsdag voor het Gentse hof van beroep.

Op 7 januari 2010 verdween Eric Van Spitael uit Buggenhout. Hij logeerde bij een vriend en ging naar huis om zijn dieren te voederen. Nadien werd van hem geen enkel spoor meer gevonden, tot hij letterlijk op 6 maart kwam bovendrijven in Ruisbroek. Zijn lichaam was gewikkeld in plastic en een gordijn, dichtgebonden met een ingewikkelde knoop, en aan zijn voeten zaten handboeien.

Het onderzoek leidde naar Yves H. en diens goede vriend Jurgen R. Waar het slachtoffer woonde, wou H. namelijk een alternatieve leefgemeenschap volgens eigen regels en met veel aandacht voor dieren stichten, met zichzelf als leider.

R. praat H. aan de galg

Yves H. werd aan de galg gepraat door R., die verklaarde te hebben gezien hoe die Van Spitael drie slagen gaf met een houten balk. Volgens de procureur is R. echter mee schuldig aan de moord. Zo valt het niet uit te sluiten dat hij hem heeft vastgehouden, of hem het vluchten belette.

“Maar waar haalt men dat bewijs?”, pleitte zijn advocaat Frank Scheerlinck. “Ja, hij heeft zich laten gebruiken, onder meer voor het vervoer van het lichaam. Maar de leugendetector heeft duidelijk aangetoond dat hij niet heeft geslagen.” Volgens Scheerlinck en zijn medepleiter Anthony Malego heeft R. ook geen enkel motief. “Hij behoorde niet eens tot de vriendenkring van Van Spitael.”

“De wet is de wet en het getal is het getal”

De advocaat van R. gaf wel toe dat de lijkverberging gruwelijk was, tot de verzwaring met een bankschroef toe, die was bevestigd met handboeien aan het lichaam. “Hij heeft daarvoor twee jaar gekregen en misschien mocht het inderdaad iets meer zijn. Maar de wet is de wet en het getal is het getal. Twee jaar is nu eenmaal de maximumstraf.”

Yves H. wou aan het eind van de zitting niks meer verklaren. Jurgen R. richtte zich wel tot de familie van Eric Van Spitael en bood zijn excuses aan. “Ik heb spijt dat ik geholpen heb aan het wegwerken van het lichaam, maar ik heb hem in levenden lijve nooit aangeraakt!” De uitspraak volgt op 30 april.