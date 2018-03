Sven Gatz weigert op de valreep deel te nemen: “Geen vrouwen? Geen debat”

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) heeft op de valreep zijn deelname aan een debat van de Leuvense studentenvereniging Politika afgezegd. De reden: in het panel zaten enkel mannen. “Zonder vrouwen is het geen echt politiek debat”, verklaart Gatz op Twitter.

Gatz tweette in de vooravond nog dat hij “aanwezig” zou zijn op het debat over de macht van de overheid, maar daar wees Vlaams Parlementslid Ann Brusseel (ook Open VLD) hem erop dat er enkel mannen in het panel zouden zitten.

All male panel. Terwijl er zoveel studentes zijn. https://t.co/vpDoMRXlzg — Ann Brusseel (@AnnBrusseel) 13 maart 2018

Kritiek die Gatz ter harte nam, want hij liet een uurtje later weten dat hij toch niet zou deelnemen. “Ik had het zelf ook te laat in de mot, maar dit is 2018: een panel zonder vrouwen is geen echt politiek debat. Zonder mij dus. Sorry #politika #allmalepanel”.

Ik had het zelf ook te laat in de mot, maar dit is 2018: een panel zonder vrouwen = geen echt politiek debat.

Zonder mij dus.

Sorry #politika #allmalepanel pic.twitter.com/3bnvh8v8kn — Sven Gatz (@svengatz) 13 maart 2018

In een reactie aan VRT NWS geeft Gatz meer uitleg: “Ik was al onderweg toen ik doorhad dat er enkel mannen in het panel zaten. Ik heb me verontschuldigd bij de organisatoren. Maar ik had toch het gevoel dat het raar is om in 2018 enkel mannen uit te nodigen. De twee dames die het debat organiseren reageerden ontgoocheld. Maar ik denk dat studenten politieke wetenschappen wel begrijpen wat de politiek van de lege stoel is.”

Gemengde reacties

Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA) die wel deel uitmaakte van het panel, noemt de beslissing van Gatz een publiciteitsstunt. “Jammer voor al de vrouwen in organisatie en publiek dat jullie dan zelf geen vrouw afvaardigen”, schrijft Parys.

‘Laat in de mot’? Newsflash: rest v/h panel is al heel zijn leven man @svengatz. Jammer voor al de vrouwen in organisatie en publiek dat jullie dan zelf geen vrouw afvaardigen. #Publiciteitsstunt https://t.co/1QkVO4ETLR — Lorin Parys (@lorinparys) 13 maart 2018

Het duurt 50 minuten alvorens @svengatz doorheeft dat het panel uit mannen bestaat... #politikadebat pic.twitter.com/Pi6000XHYh — Lorin Parys (@lorinparys) 13 maart 2018

Ook Tom Van Grieken (Vlaams Belang) noemt de beslissing van Gatz op Twitter “belachelijk”.

Hoe belachelijk. Had dan zelf een vrouwelijke debater afgevaardigd... — Tom Van Grieken (@tomvangrieken) 13 maart 2018

Kristof Calvo (Groen) was net als Gatz uitgenodigd, maar werd op de valreep vervangen door partijgenoot Imade Annouri. Die noemde het afzeggen van Gatz als “net iets te makkelijk”.

Was er zelf niet bij wegens ander engagement. Had vrouwelijke collega's gevraagd om me te vervangen voor meer evenwichtig panel maar helaas niet beschikbaar. @ImadeAnnouri was er voor @groen. — Kristof Calvo (@kristofcalvo) 13 maart 2018

Veel respect voor minister @svengatz, maar dit vind ik net iets te makkelijk. Ik vervang op de valreep Kristof op dit debat en zie vooral teleurgestelde studenten, man en vrouw, die hier maanden aan hebben gewerkt en hun best hebben gedaan. #politikadebat https://t.co/LRMcf8X79p — Imade Annouri (@ImadeAnnouri) 13 maart 2018

Sammy Mahdi (CD&V) drukte dan weer de hoop uit “volgend jaar met vrouwen in een panel” te zitten.