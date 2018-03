Westerlo / Turnhout - Profvoetballer Ismail H. zit in de cel voor het plegen van vijf gewapende overvallen. Op oudejaarsdag besloot de 22-jarige speler van KVC Westerlo verschillende hold-ups te plegen, gewapend met een pistool. De club reageert verbijsterd: “Zo’n talent, en zo’n lieve jongen.”

Het duurde een tijdje tot de federale gerechtelijke politie van Turnhout H. (22) kon identificeren als de gewapende overvaller, die op oudejaarsavond zowel de hold-ups in het casino Seven Center in de ...