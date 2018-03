Mourinho begrijpt kritiek niet: “Te voorzichtig? Integendeel”

Niet Manchester United, maar Sevilla heeft zich dinsdagavond verrassend geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. De Spaanse club ging op Old Trafford met 1-2 winnen, nadat de heenmatch in Sevilla op 0-0 was geëindigd. José Mourinho moest zich achteraf verdedigen voor zijn defensieve aanpak en de zwakke prestatie van zijn team. The Special One begreep de kritiek echter niet.

Na een flauwe eerste helft stond de brilscore in Manchester nog steeds op het bord. Na rust kwam Sevilla nog amper in het stuk voor, maar de match kantelde helemaal na de inbreng van Wissam Ben Yedder in de 72e minuut. Twee minuten na zijn invalbeurt klopte de Franse spits David De Gea in de korte hoek. Nog eens vier minuten later gaf Ben Yedder de thuisploeg met een rake kopbal de doodsteek. In een zenuwachtige slotfase lieten Smalling en Lukaku de aansluitinsgtreffer liggen. De Rode Duivel gaf Manchester United met zijn vijfde Champions League-goal uit de campagne wel nog een sprankeltje hoop, maar verder dan de 1-2 kwam de thuisploeg niet meer.

Of Mourinho hij het tactisch niet te voorzichtig had aangepakt? “Te voorzichtig? Integendeel”, counterde de Portugese coach. “We speelden met veel aanvallers op het veld en zorgden voor de nodige vrijheid voor Lingard en Lukaku. Zij versierden ook allebei kansen maar konden deze keer niet scoren. Nee, we hebben totaal niet verdedigend gespeeld. Of ik spijt heb? Spijt? Waarvoor zou ik? Dat is het leven.”

“We hebben geprobeerd vanaf de eerste minuut agressief te spelen, zoals tegen Liverpool (afgelopen zaterdag in de competitie, 2-1 winst, red). Dat liep niet echt. Sevilla kreeg de controle over de bal en speelde goed. In de tweede helft slaagden ze erin te scoren. Daarna werd het erg emotioneel en vervolgens slikten we nog een tweede goal. We kregen zelf ook enkele kansen. Ik zeg niet dat we de controle over de wedstrijd hadden, maar mijn spelers toonden de juiste houding”, analyseerde de Portugees.

“Ik ben blij dat mijn spelers hun ontgoocheling niet wegstoppen. Ze zijn teleurgesteld, net als ik. Maar we hebben geen tijd voor drama’s”, verwees de coach van ManU naar de uitdagingen die zijn team nog wachten, te beginnen met de kwartfinale in de FA Cup zaterdag tegen Brighton.

In de competitie staat Manchester United na 30 speeldagen tweede, op 16 punten van de autoritaire leider Manchester City. Een plaats in de top vier levert een ticket voor de groepsfase van de Champions League op.