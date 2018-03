Dader laat kindjes achter bij neergestoken mama: “Ze waren helemaal overstuur”

Herentals - “Mama ligt in de keuken met veel bloed aan de buik.” Toen het 4-jarige en het 6-jarige dochtertje van Eleanore De Strycker (27) met die woorden de straat opliepen in Herentals, wisten de buren dat er iets grondig mis was. Ze troffen bij de meisjes thuis een waar bloedbad aan; de moeder werd vermoedelijk doodgestoken door haar partner. De man is opgepakt.

De meisjes hadden gisterochtend inderhaast hun regenjasje aangetrokken over hun nachtkleding. “Ze liepen anders nooit alleen buiten”, zegt Maria Lathouwers, een buurvrouw in de woonwijk in Herentals. ...