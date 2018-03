Gluurder Mike D.B. sloeg zelfs toe bij baggerbedrijf De Nul

Foto: if

Gent - Voyeur Mike D.B. (41) uit Zwijnaarde maakte niet alleen slachtoffers bij zijn aikidoclub waar hij jeugdtrainer was. Hij filmde ook ­onder de rokken op zijn werk bij het bagger­bedrijf Jan De Nul. De firma liet gisteren ­weten dat het contract met “de consultant” meteen is stopgezet.

LEES OOK. (N+) Zo gaat het eraan toe op het forum voor gluurders: “Excellente video, maat. Prachtig meisje, goed perspectief”

Informaticus Mike D.B. heeft gisteren bekend dat hij de filmpjes van de douchende dames van de vechtsportclub op een schimmig voyeursforum heeft geplaatst. “Hij werkt goed mee aan het onderzoek”, zegt zijn ­advocate Sofie Vermeir. Al drie vrouwen van de club zouden een klacht hebben ingediend.

Maar er zijn nog meer slachtoffers. Mike D.B. werd als informaticus door zijn Antwerpse ­firma vaak uitgestuurd naar andere bedrijven om grote IT-projecten te verwezenlijken. Zo belandde hij voor een lange tijd bij Jan De Nul, het baggerbedrijf. Het is daar dat hij verschillende vrouwen filmde van onder het bureau. Ook die beelden werden op het internet gezwierd en voorzien van schunnige commentaar.

In een e-mail laat de firma nu het volgende weten: “De samenwerking met de betrokken consultant werd stop­gezet. Het spreekt voor zich dat Jan De Nul Group dergelijk gedrag ten stelligste afkeurt. De berichtgeving over de zaak wordt intern op de voet gevolgd en we vertrouwen erop dat het gerecht zijn werk doet.”

De werkgever van Mike D.B. in Antwerpen wou gisteren geen commentaar kwijt en wou ook niet vertellen of de man al dan niet ontslagen wordt.

LEES OOK. (N+) Wat bezielt iemand om een nietsvermoedende douchende vrouw te bespieden? Wij gingen te rade bij psychiaters

Tiental slachtoffers geïdentificeerd

Volgens welingelichte bronnen zou er al sprake zijn van een tiental slachtoffers die op beelden geïdentificeerd zijn. Veel slachtoffers weten nog niet dat ze op het ­internet te kijk staan. De politie zal hen de komende dagen contacteren.

Mike D.B., die naast ­informaticus ook deejay was en gitarist bij een Gentse muziekgroep, is aangehouden en verschijnt vrijdag voor de raadkamer in Gent. Voor voyeurisme riskeert hij een maximumstraf van vijf jaar cel.