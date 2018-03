Rondvraag bewijst: gokgedrag bij profvoetballers blijft een probleem, Pro League onderneemt actie

Je zou denken dat na de hele heisa rond de spelers van OH Leuven en ook rond Deschacht voetballers twee keer nadenken alvorens nog te gokken op wedstrijden. Maar een rondvraag bij verschillende spelers leert dat sport­weddenschappen nog steeds een groot ­probleem zijn. De Pro League beseft dat ook en onderneemt daarom actie. Ze werkt al een tijdje nauw samen met Unibet, maar vraagt nu een nauwere samenwerking met de goksector en ijvert voor een wettelijk kader om nog efficiënter op zoek te kunnen gaan naar spelers die hun boekje te buiten gaan.

De zaak rond de gokkende spelers van Eupen doet de Pro League en de Belgische voetbalbond beseffen dat er nog veel werk is. “Daarom ijveren we voor een intensievere samenwerking met de goksector”, klinkt het bij de Pro League. Vandaag is er al een uitwisseling van informatie tussen de Pro League en Unibet, aanbieder van sportweddenschappen en partner van de profclubs. De Pro League bezorgt aan Unibet spelerslijsten waarna het kan kijken of er profvoetballers een account hebben. Die jongens krijgen dan richtlijnen van wat ze wel en niet mogen doen.

“Maar wij willen daar nog verder in kunnen gaan”, zegt de Pro League. “Wij zouden graag een wettelijk kader hebben waarbinnen een bedrijf als Unibet, maar ook alle andere aanbieders van sportweddenschappen, aan ons kunnen melden welke spelers inbreuken plegen op ons reglement. Dat kan vandaag nog niet door de privacywetgeving in België.”

Daarom ijveren Unibet, de KBVB én de Pro League om de online aanbieders van voetbalweddenschappen toe te laten treden tot het nationaal platform ter bestrijding van matchfixing. “Dan hebben we wél een wettelijk kader om de sportbonden informatie te geven over spelers die hun reglementen overtreden”, zegt Eric Konings van Unibet. In dat nationaal platform zetelen vandaag de federale overheid, de gemeenschappen, het federaal parket, de federale politie, de Kansspelcommissie, de nationale loterij en enkele belangrijke sportfederaties zoals de KBVB en het BOIC.

De Pro League kan vandaag ook alleen samenwerken met haar partner Unibet en niet met de andere aanbieders van sportweddenschappen. Als al die bedrijven zouden toetreden tot het nationaal platform, kan er met iedereen informatie worden uitgewisseld.

“In landen als Engeland, Spanje en Frankrijk is dit al het geval”, zegt Konings. “Dat moet toch ook in België kunnen?” Waarom dat in België nog niet het geval is, konden ze ons bij het ministerie van Justitie, dat het nationaal platform mee oprichtte, niet vertellen.

Infosessies bij clubs

Anderhalf jaar geleden, in de nasleep van de zaak-Deschacht, kondigde de Pro League al een reeks maatregelen aan om het gokken aan banden te leggen. Er zou een voorlichtingscampagne komen bij alle clubs waarin de spelers van het eerste elftal, omkadering en jeugdspelers duidelijk gemaakt zou worden wat de regels zijn rond gokken en matchfixing. Maar anderhalf jaar later heeft er nog geen enkele informatiesessie plaatsgevonden. Toch maken ze zich bij de Pro League sterk dat ze daar ten laatste deze zomer mee kunnen beginnen. Dan wordt er bij elke club een verplichte infosessie georganiseerd.

Speler 1: “Voor het geld? Er is ook een groep die gewoon verslaafd is”

“Er wordt bij ons in de kleedkamer toch nog maar amper over gesproken sinds de vorige keer dat er zoveel over te doen was”, zegt een Belgische speler die al jaren meedraait. “Daarvoor werd er openlijk gepraat over wie op welke matchen inzette. Dat gebeurt nu niet meer. Maar dat wil niet zeggen dat het er helemaal uit is. Er zijn er veel bang geworden en ermee opgehouden. De anderen zijn gewoon doorgegaan, maar dan niet onder hun eigen naam. Ik begrijp het in elk geval niet. Wie zet nu zijn carrière op het spel voor een gokje van vijftig euro? Dan ben je ofwel dom, ofwel verslaafd. Of allebei.” (lacht)

Bij velen is het hen niet eens te doen om het geld dat ermee te winnen valt. “Sommigen doen het omdat ze een te klein loon hebben om te kunnen leven als hun oudere ploegmaats die wat beter verdienen”, zegt een jonge speler. “Maar er is ook een groep die gewoon verslaafd is. Want kijk naar de zaak-Deschacht. Ik weet niet hoe het precies in elkaar zat, maar als die gegokt heeft, is dat niet voor het geld, hè. Dat is voor de kick, de verslaving. Ik denk dat zij de grootste groep vormen. Wij voetballers hebben veel vrije tijd, hè. Sommigen beginnen te gokken uit verveling en dat wordt dan een verslaving.”

Spelers die gokken op andere competities zijn in principe niet in fout, maar spelen wel gevaarlijk spel. “Ik ken jongens die gokken op wedstrijden van andere competities en matchen in de Champions League”, zegt een buitenlandse international. “Dat lijkt op het eerste gezicht onschuldig, maar dat is het niet. Want eens je een gokje hebt gewaagd, is de stap kleiner om het ook eens te doen op je eigen wedstrijden.”

Speler 2: “Bij ons is het vooral een probleem bij de jonge gasten van de beloften”

Hét grootste probleem blijft de beloftencompetitie. Daar is veel minder aandacht voor en met een beetje voorkennis kan je daar makkelijker een uitslag voorspellen. “Bij ons is het vooral een probleem bij de jonge gasten van de beloften”, weet een speler van een club die straks Play-off 1 speelt. “Bij die jonge kerels is dat gokken een hobby. Vroeger werd er gekaart, nu doen ze mee aan sportweddenschappen. En dan is de verleiding groot om eens op je eigen beloftenmatch te gokken. Zeker als je weet dat er die match een vijftal spelers van de A-kern meedoen. Dat is makkelijk verdiend geld en een groot loon hebben die mannen niet. Het is fout, maar ik ben er wel zeker van dat zij het doen vanuit een zekere naïviteit. Ze lijken niet te beseffen dat het niet kan.”

